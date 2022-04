Congo-Kinshasa: Campagne d'implantation du parti Congo Uni - Funa & Mont-Amba - Me Faustin Kaziteriko prêche le changement du congolais !

Me Faustin Kaziteriko a lancé, par une série de deux matinées politiques successives, la campagne d'implantation du parti politique Congo Uni dont il est l'initiateur et le Président national.

Le samedi 23 et ainsi qu'hier, dimanche 24 avril 2022, les partisans et sympathisants du Congo Uni ont répondu massivement à ces assises, en venant de deux zones spécifiques de la Ville-Province de Kinshasa, à savoir, les Districts de Funa et Mont-Amba, au siège national du parti. En date du samedi 23 avril, faut-il le rappeler, les membres du District de la Funa se sont mobilisés pour cette rencontre patriotique, en dépit de fortes averses qui se sont abattues, ce même jour-là, dans la ville de Kinshasa.

Le changement du congolais !

Avec le Congo Uni, Me Faustin Kaziteriko annonce un message d'espoir - d'amour - de paix - et de joie en vue d'aboutir au changement du Congo. Mais, il souligne que ce changement qui doit se manifester sur le Congo passe impérativement par le changement du congolais.

C'est ainsi qu'il appelle les congolais à revêtir toutes les vertus nécessaires dans la perspective de refléter ce changement qualitatif sur toutes les facettes de la nation congolaise.

Et, agissant en croyant engagé, il est amplement convaincu que ce parti politique est une initiative tirant sa source d'inspiration de Dieu qui, du reste, couronne toutes ses actions de bénédiction et de plein succès.

L'heure du déploiement

Congo Uni vise, avant tout, à s'installer suffisamment dans la capitale congolaise qui est Kinshasa, avant de pouvoir s'étendre sur l'ensemble du territoire national.

C'est dans ce cadre que se sont tenues ces deux premières matinées politiques, le week-end dernier, avec des membres et sympathisants ressortissant de 2 districts de la capitale. Et que, dans le même élan d'action, deux autres matinées politiques similaires sont prévues, le week-end prochain, afin de toucher les deux districts restants de Kinshasa.

Selon l'agenda, la rencontre avec les membres du district de Tshangu aura lieu, le samedi 30 avril 2022. Tandis que celle avec ceux du district de Lukunga se tiendra, le samedi 1er mai prochain. Un déploiement qui se veut décisif.

Quid sur le Congo Uni ?

Congo Uni est un parti politique initié par Me Faustin Kaziteriko, appelé chaleureusement Me Kazy par la population, qui en est le Président national. Cela fait déjà un mois que ce parti est en activité, et il se veut l'Eglise au milieu du village, n'étant ni de gauche - ni de droite - ni encore moins, du centre. Car, la seule chose qui compte dans la vision politique de Congo Uni est et demeure la promotion de l'intérêt général pour le bien de tous les congolais, sans la moindre distinction des sexes, d'âge, clans, ni de tribus ou provinces.

L'avenir et les fruits du travail sur terrain en diront plus sur l'impact de son action ainsi que l'ancrage sociologique de Congo Uni qui, dans un laps de temps, se déploie avec force dans l'arène politique congolaise.