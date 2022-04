Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - Des émissaires de Damiba chez Goïta

La mission s'inscrit dans le renforcement de la coopération opérationnelle entre les deux pays dans la lutte antiterroriste

A l'initiative du Président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, une délégation d'officiers burkinabè s'est rendue le vendredi 22 avril 2022 à Bamako dans la capitale malienne. Conduite par le Commandant des opérations du théâtre national, le Lieutenant-colonel Yves-Didier BAMOUNI, la délégation était porteuse d'un message du Chef de l'Etat à son homologue et frère, le Président de la Transition du Mali, le Colonel Assimi GOÏTA. Le Mali et le Burkina Faso ont en partage plus de 1200 km de frontière et sont engagés dans la lutte contre des groupes armés terroristes. Le renforcement de la coopération opérationnelle entre les deux pays a été au centre des échanges entre le Chef de l'Etat malien et la délégation burkinabè qui comptait dans ses rangs, le Lieutenant-colonel Daba NAON, Commandant la Brigade nationale de Sapeurs-Pompiers et le Chef d'escadron Serge Thierry KIENDREBEOGO, Directeur de cabinet du Président du Faso. Du côté malien, le Président du Conseil national de la Transition, le Colonel Malick DIAW, le Ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, le Colonel Sadio CAMARA, le Directeur général de l'Agence de renseignement et de la sécurité de l'Etat ainsi que le Directeur de cabinet du Président ont pris part à la rencontre.

L'objectif de la mission, a expliqué le Chef d'escadron KIENDREBEOGO, était d'abord de rappeler au voisin et partenaire malien que " nous avons les mêmes problèmes de sécurité et le même ennemi ", et qu'à ce titre, " nous devons donc rester solidaires pour relever les défis qui se posent à nos deux pays ". Il s'est ensuite agi pour les autorités burkinabè de réaffirmer leur volonté de continuer la coopération militaire et sécuritaire avec le Mali et de la renforcer notamment par l'intensification des opérations sur le terrain. L'ambition est d'anticiper les problèmes sécuritaires que pourrait engendrer un repli des groupes armés terroristes sur le territoire burkinabè, en raison de la montée en puissance des Forces de défense et de sécurité maliennes dans la lutte contre le terrorisme, d'où l'intérêt de développer des synergies pour contrer ces forces du mal, estime la partie burkinabè. Les émissaires du Président du Faso ont remercié le Président Assimi GOÏTA et le gouvernement malien pour leur appui aux opérations de sécurisation au Burkina. Le Chef de l'Etat malien leur a prodigué des conseils pour une meilleure opérationnalisation de la lutte anti-terroriste.

Arrivés à Bamako, vendredi dernier, la délégation burkinabè a d'abord eu une séance de travail avec le Chef d'Etat-major général des armées maliennes, le Général de division Oumar DIARRA autour des perspectives pour le renforcement de la coopération opérationnelle malo-burkinabè dans la lutte contre les groupes armés terroristes. A la Direction de la sécurité militaire, les échanges avec le Directeur, le Général de brigade Moussa Toumani KONÉ, ont porté sur l'environnement sécuritaire dans la zone du Sahel et en particulier sur la frontière commune.