Seychelles: Le pays félicite le président français Emmanuel Macron pour sa réélection

Le Président des Seychelles Wavel Ramkalawan a adressé ses vives félicitations au Président français Emmanuel Macron pour sa réélection.

Il a obtenu 58,55% des voix face à Marine Le Pen 41,45% des voix.

" Par ce verdict des urnes, le peuple français témoigne une fois encore à la face du monde son rejet de tous les extrémismes et sa forte détermination à vivre dans une France unie et rassemblée autour des valeurs traditionnelles républicaines et démocratiques. Il a fait le choix d'une France solidaire et tolérante, une France d'ouverture à l'autre et il rend, par la même occasion, un hommage légitime à vos qualités personnelles de compétence et de hauteur de vue, ainsi qu'au rôle actif que la France joue depuis de longues dates dans le monde ", a dit le président Ramkalawan dans son message.

Le chef de l'État seychellois a émis le souhait de voir les deux présidents travailler au renforcement de la profonde amitié traditionnelle et historique qui lie la France et les Seychelles.

Le Président Macron devient ainsi le premier Président de la Ve République à faire deux quinquennats à la suite.