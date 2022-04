Ile Maurice: Cyclisme - Quality Beverages Ltd rejoint KFC comme partenaire du Faucon Flacq SC

C'est désormais officiel. Quality Beverages Ltd rejoint Kentucky Fried Chicken (KFC) comme co-sponsor de l'équipe cycliste du Faucon Flacq Sporting Club (FFSC). L'accord de parrainage a été paraphé au siège de QBL à Belle Rose, le jeudi 21 avril. Lors de cette saison 2022, les coureurs du club de l'est porteront un maillot et un cuissard rouge et noir arborant les marques Pepsi et KFC.

"C'est un immense plaisir d'entamer une belle aventure. Nous remercions KFC, avec qui nous avons une longue collaboration, de nous offrir l'opportunité de nous associer au Faucon Flacq SC", a, d'emblée, déclaré Karishma Gopy, Manager Strategy & Marketing de QBL.

"Notre engagement envers la cause sportive ne date pas d'hier. Nous sommes associés au Tour de Maurice cycliste depuis 2016 à travers notre marque Tara qui est le sponsor du maillot vert. Nous sommes aussi partenaire du Mauritius Sports Council (MSC) dans son projet de natation scolaire. La santé physique et mentale est importante", a-t-elle ajouté.

"Cela fait presque dix ans que KFC collabore avec Jean-Philippe Lagane dans ce magnifique projet du Faucon Flacq. En 2013, on a débuté avec une petite équipe de minimes et bien vite, on a vu les choses en grand et l'équipe n'a pas cessé de grandir pour devenir l'une des meilleures formations cyclistes de l'île. L'idée de Jean-Philippe (Lagane) était de permettre aux jeunes de la région de Flacq d'avoir accès à une discipline coûteuse, de leur permettre de grandir. C'est l'inclusion, concept qui est dans l'ADN de KFC. Le Faucon Flacq SC est un projet qui nous touche. La situation économique étant ce qu'elle est actuellement, nous avons fait appel à QBL pour permettre au Faucon Flacq de continuer à marquer l'histoire et à porter nos couleurs bien haut", a déclaré Annabelle Fanchette-Thomas, Head of Marketing & Communication de KFC.

Une centaine de jeunes formés

Jean-Philippe Lagane a, lui, effectué un historique de l'existence de la section cycliste du Faucon Flacq SC, faisant ressortir au passage que c'était un club multi-sports. "En 2012, nous avons émis l'idée de créer le club avec ce volet social. Le sport est un vecteur de valeurs. Le but était de permettre aux enfants de la région est de pratiquer une activité sportive. Le Faucon Flacq est un club multi-sports, il y a environ 100 jeunes qui pratiquent le football, 60 autres qui font de la boxe et la section cycliste est la dernière née. On avait débuté en 2013 avec 9 jeunes âgés de 13-14 ans", se remémore le président de la section vélo du club flacquois.

"On a ensuite voulu être parmi les meilleurs et on a lancé l'équipe élite en 2014. Il y a eu une vraie dynamique qui s'est créée et n'ayons pas peur de le dire, le FFSC est devenu le plus grand club cycliste à Maurice. Mais notre âme c'est l'aspect social. Nous avons formé en tout environ une centaine de jeunes. Il est dommage que le cyclisme ne nourrisse pas son homme et certains ont été obligés de faire un choix et ont privilégié le travail", a ajouté Jean-Philippe Lagane.

Le dirigeant flacquois a aussi fait mention des principales performances des coureurs du club que sont les médailles d'or et d'argent d'Adriano Azor et Fernando Charlot respectivement aux Jeux d'Afrique de la Jeunesse en 2018 en Algérie, les deux victoires de Christopher Lagane au Tour de la Réunion en 2017 et 2018 et les différents succès d'étape glanés sur le Tour de Maurice. "La promesse que je fais c'est de transformer en champions d'Afrique certains de nos coureurs âgés actuellement de 13-14 ans en 2025. Puis sera venu le temps pour moi de passer la main", a conclu Jean-Philippe Lagane.