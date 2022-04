Ile Maurice: Scrutin à Moka - Loin du folklore mauricien

Au lycée des Mascareignes, à Moka, on est loin du folklore mauricien, de ses bases, agents, candidats, badges, tapage... Les seules couleurs ne sont pas celles des partis mais celles des bureaux de vote attribués en fonction de l'ordre alphabétique, des noms des électeurs. Vert de "BRISSON" à "DUPOU" ; jaune de "DUPR" à "JAN", etc. Six bureaux de vote sont ouverts pour ce scrutin. On se présente à l'entrée avec sa preuve d'identité, la sécurité fouille les sacs, c'est l'accueil. Deuxième étape : l'orientation. On nous donne notre numéro, celui de la page du registre sur lequel nous sommes inscrits. Direction le bureau de vote, avec président, secrétaire, assesseurs.

"C'est une expérience collégiale de la démocratie", explique l'ambassadrice de France à Maurice, Florence Caussé-Tissier. Car, outre le personnel de l'ambassade, l'exercice mobilise également des bénévoles. Une centaine de personnes au total. Quelques minutes pour entrer dans la salle, en fonction du bureau de vote, il peut y avoir cinq ou six électeurs avant ou personne. Nouvelle vérification d'identité et d'inscription. On récupère les bulletins imprimés - l'un avec le nom de Marine Le Pen, l'autre avec celui d'Emmanuel Macron - l'enveloppe pour les glisser et direction l'isoloir. On ressort pour mettre le bulletin dans l'urne transparente. "X a voté." On signe et c'est fini. Une quinzaine de minutes et l'avenir du pays est décidé... Ou presque... Si seulement c'était aussi simple !

Le vote par procuration est également une option, qui fonctionne bien à Maurice. Il suffit de se rendre à l'ambassade et de déléguer un autre électeur inscrit. "Le service public prend en compte l'impossibilité de se rendre aux urnes, afin de permettre à tout électeur de voter", confirme Florence Caussé-Tissier.

Pour avoir une idée du taux d'abstention, de la tendance, il faut attendre le soir. Contrairement aux législatives mauriciennes, c'est à la clôture du scrutin, au moment du dépouillement, que se comptabilise le taux de participation. De plus, la circonscription consulaire de Maurice inclut également les Seychelles. Dans cet archipel, un peu plus de 300 personnes sont inscrites au registre électoral et un bureau de vote est ouvert. Contre plus de 9 000 ici. Les bureaux de vote à Moka étaient ouverts de 8 heures à 19 heures, et ce n'est qu'à partir de cette heure qu'a pu débuter le dépouillement. Qui s'est soldé par un vote en faveur d'Emmanuel Macron (voir tout au bas).

À Maurice, pas de sondage à la sortie des urnes, qui permet d'avoir la tendance en France. "Le dispositif est différent. Il faut attendre jusqu'au bout du processus." Pour les Français de l'étranger, il faut avoir fait le tour de la Terre avant d'obtenir les résultats. Une preuve s'il en fallait de notre universalité...

Le résultat des suffrages pour le premier tour permettait tout de même d'avoir une idée. Emmanuel Macron est sorti loin devant au scrutin du 10 avril. Il faut noter que Maurice et les Seychelles sont comptabilisés ensemble. Et au second tour, il a obtenu 73 % des suffrages contre 27 % pour Marine Le Pen.