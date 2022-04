Togo: Le Centre de formation " Swallows " se dote d'un court de tennis

Le Centre de Formation sportive, éducative et Culturelle, Swallows, s'est doté d'un court de tennis. Le terrain a été inauguré ce dimanche 24 avril au siège du centre dans la capitale togolaise et est dénommé " Académie Swallows de Lomé ".

Après le football, le basketball, le taekwondo, le Maracana, le Tennis fait son entrée à Swallows. Cette nouvelle discipline va permettre aux jeunes amoureux de ce sport d'apprendre et de se perfectionner. " On ne peut pas faire du sport sans les infrastructures. Et moi j'ajoute que sans les infrastructures orthodoxes, nécessaires pour une pratique sécurisée et épanouissante. La vision de Swallows se résume dans ces actions là ", indique Florent Kataka, promoteur du Centre. " Faire du sport dans la professionnalisation mais aussi dans la notion de culture de l'excellence au niveau de la gestion et des pas que nous posons pour permettre à la jeunesse togolaise de devenir pleinement des Hommes à partir du sport. Notre envie de répondre aux besoins des jeunes a amené à l'ouverture de ce court ", ajoute M. Kataka. En dehors des jeunes, les adultes ont aussi la possibilité de s'inscrire au Centre pour faire du sport à travers le Tennis.

Créée en 2013, l'Académie Swallows s'inscrit dans une politique d'éducation et de formation sportive progressive tout en restant attentif aux devenirs de chacun. Le concept Swallows, Sports-Etudes-Internat, est un programme d'excellence et de performance qui allie Objectif Sportif et Objectif Humain.