Algérie: Signature "prochainement" d'un accord entre l'ONPPE et la Direction générale de l'administration pénitentiaire

Tipasa — La déléguée nationale de l'Organe national pour la protection et la promotion de l'enfance (ONPPE), Meriem Cherfi a affirmé, dimanche soir à Tipasa, qu'un accord de coopération avec la Direction générale de l'administration pénitentiaire est en cours d'élaboration en vue de renforcer la protection des mineurs délinquants.

En marge d'un Iftar collectif organisé à l'établissement pénitentiaire de Koléa au profit des mineurs délinquants, qu'elle a présidé en compagnie du Directeur général de l'administration pénitentiaire, Zreb Essaid, Mme Cherfi a indiqué qu'il sera procédé prochainement à la signature d'un accord-cadre avec la Direction générale de l'administration pénitentiaire, en vue de renforcer la protection et la promotion de l'enfance.

Cet accord-cadre qui s'inscrit parmi les accords de coopération "multiples, diversifiés et fructueux" avec le ministère de la Justice, tend à conférer de nouveaux mécanismes permettant de réinsérer cette catégorie dans la société à travers notamment l'intensification des programmes de formation.

Concernant l'initiative de l'Iftar collectif, Mme Cherfi s'est dite heureuse de partager la table de Ramadhan avec des enfants délinquants que "des conditions conjoncturelles ont poussé à commettre des erreurs", saluant à ce propos les différents programmes du ministère de la Justice pour une meilleure prise en charge des détenus mineurs.

Pour la déléguée, l'Algérie a toujours été pionnière dans la législation en matière de protection et de promotion de l'enfance, à travers des mesures et des dispositions juridiques souples qui visent essentiellement à leur redonner espoir et à en faire de bons citoyens.

Pour sa part, le Directeur général de l'administration pénitentiaire, Zreb Essaid a fait part de la disposition de son secteur à renforcer la coopération et à conjuguer les efforts avec l'ONPPE dans le cadre de la coopération commune avec le ministère du secteur.

Il a révélé à ce propos que 207 mineurs sont inscrits aux programmes d'enseignement général, dont 15 se préparent à passer les épreuves du BEM, 197 autres sont en stage dans diverses spécialités de la formation professionnelle, outre les programmes d'orientation et d'éducation religieuse, les activités sportives et culturelles dont ils bénéficient.

Dans le cadre de la coopération de l'administration pénitentiaire pour la protection des mineurs, M. Zerb a indiqué que ses services avaient ouvert leurs portes à la société civile pour contribuer en tant que partenaire efficace à l'intégration et à l'accompagnement de cette catégorie.

Il a ajouté que 222 associations coopèrent avec la Direction générale de l'administration pénitentiaire, dont 200 associations activant dans le domaine de la protection de l'enfance à l'instar du mouvement des Scouts musulmans qui a mis en place un programme de prise en charge jusqu'à la mise en liberté .

Le législateur algérien a accordé un intérêt particulier aux mineurs au sein des établissements pénitentiaires, en élaborant des textes de loi à l'instar de loi 05/04, portant organisation pénitentiaire et réinsertion sociale des détenus, a-t-il soutenu.

Des responsables du ministère de la Justice, de la Commission nationale pour la protection et la promotion de l'enfance et du Comité permanent de coordination de la Commission nationale pour la protection et la promotion de l'enfance, ainsi que des membres de la société civile ainsi que des artistes ont également partagé cet Iftar collectif.