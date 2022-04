Algérie: La pièce de théâtre "mousibate waey" présentée à Alger

Alger — La pièce de théâtre "mousibate waey", une comédie satirique sur les situations conflictuelles entre individus et le respect de la différence et la diversité, a été présentée dimanche soir à Alger devant un public peu nombreux.

Adaptée de "La Fenêtre", oeuvre du dramaturge et écrivain polonais Iriniusz Andrezej Eredinsky (1939-1985), mousibate waey" (Conscience calamiteuse), raconte, une heure durant, l'histoire d'un jeune couple qui a rompu ses liens.

Sur scène, le mari Halim, personnage rendu par le comédien Wael Bouzida et sa femme Dounya, campé par Asmaa Chikh, vivent une relation paisible sans remous avant qu'un incident ne vienne altérer cette union. Tout a commencé le jour où Halim aperçoit une flamme dans la fenêtre d'un immeuble d'en face.

Confus, le mari s'est fixé sur une chaise dans un coin de la maison, pour suivre cette source de lumière, invisible pour sa femme qui tente par tous les moyens de le détourner de ce spectacle qui n'est qu'une hallucination de son mari.

Indifférent aux reproches de Dounya qui voit dans l'isolement de son mari une menace pour leur couple, Halim continue à se réfugier dans son "monde intérieur".

Dans un espace scénique fermé, les comédiens ont évolué dans un décor de maison, à travers des éléments de décor suggérant un salon, séparé du reste des pièces par une porte.

Servi dans un langage dialectal, le spectacle livre une lecture approfondie de la différence, l'altérité et la nature des hommes et des femmes. Dans un dualisme incessant, le mari représente la différence et sa femme qui renonce à sortir de sa "zone de confort", en s'opposant à tout changement, symbolisé par la flamme.

"Mousibate waey", à portée philosophique, est une métaphore sur l'altérité et la confrontation des idées des uns et des autres qui doivent être respectées et comprises dans un contexte et un prisme précis, a résumé le metteur en scène.

Produite en 2022 par le Théâtre régional Mahmoud -Triki de Guelma, "mousibate waey"est présentée dans le cadre du programme d'animation artistique du TNA pour le mois de Ramadhan qui se poursuit jusqu'au 27 avril.