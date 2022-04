Sénégal: Edition Jacques Faye du Prix AgriData - Le secrétariat dévoile les lauréats

Le secrétariat du Prix AgriData pour le développement agricole durable au Sénégal dévoile les lauréats de l'édition Jacques Faye. Le prix AgriData, initié à travers un partenariat entre l'Initiative prospective agricole et rurale (Ipar), l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) et la Direction de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles (Dapsa), avec l'appui de la Fondation Hewlett et la Fao, vise à inciter à l'utilisation des données et à la production de solutions comme outil d'aide à la prise de décision afin de contribuer à l'amélioration des politiques agricoles et de la qualité des données.

Le concours est organisé sous deux catégories. Pour la première catégorie réservée aux Etudiants/ Chercheurs, 1er Prix est décerné à l'article : " Évolution des Politiques agricoles au Sénégal de 2000 à 2019 : une analyse sur l'efficacité des programmes et projets ", soumis par le binôme Abdou Ndiaye Diop, chercheur en économie agricole au laboratoire LARES de l'université Gaston Berger et Cheikh Gueye, élève ingénieur statisticien économiste à l'ENSAE-Dakar ;

Le 2e prix est décerné à l'article : " Qui sont les acteurs du développement agricole durable sénégalais ? ", présenté par Iphigénie Sarr et Will Steven Kathema, deux jeunes ingénieurs statisticiens économistes en fin de formation à l'ENSAE (les ambassadeurs verts du Sénégal). Concernant la catégorie des journalistes, le 1er Prix est décerné à la publication : " La longue marche vers l'insertion des jeunes dans le secteur agricole ", une soumission individuelle par Abdourahmane Diop, ingénieur agroéconomiste de formation, journaliste agri-blogueur, Initiateur de #sunumbay, sunumbay.com et de sunumbaytalk ;

Le 2e Prix est décerné à un reportage vidéo intitulé : " Crises de commercialisation des produits maraîchers - quelles solutions pour les Niayes ? " produit par Moussa Ngom et Souleymane Diassy de la Maison des reporters, un espace de liberté éditoriale et de collaboration entre journalistes sur des sujets pertinents. En rappel, dit le communiqué, parmi les enseignements tirés de la conférence internationale sur les données de développement durable, organisée à Dakar en Octobre 2016 par la DGPPE, l'ANSD et l'IPAR, avec l'appui du Partenariat mondial sur les données de développement durable (GPSDD), figuraient le manque et le caractère incomplet des données et statistiques agricoles de base au Sénégal, alors que ces données sont indispensables pour une meilleure définition de politiques sectorielles et une prise de décision fondée sur des données factuelles. En conséquence, il a été recommandé de promouvoir les portails open data pour plus d'efficacité dans le suivi des ODD.

En réponse, l'IPAR, l'ANSD et la DAPSA travaillent à mettre en place une plateforme analytique présentant des statistiques et des données agricoles exhaustives, fiables et actuelles, comme base d'une politique de développement économique agricole fondée sur des données probantes. L'objectif de ce projet AgriData " pour des données agricoles accessibles à tous " est de permettre aux divers utilisateurs d'accéder plus facilement et rapidement à l'ensemble des informations statistiques agricoles produites par les acteurs ou parties prenantes et le tout sur une même plateforme web. La cérémonie de remise des prix de cette édition Jacques Faye du prix AgriData est prévue en juin 2022 en marge du lancement officiel de la plateforme AgriData " pour des données agricoles accessibles à tous ".