Cote d'Ivoire: Paroisse Notre Dame de l'Assomption de Koumassi - Le Père Olivier Késsé célèbre ses15 ans de sacerdoce

Samedi 22 avril 2022, les paroissiens de Notre Dame de l'Assomption de Koumassi Prodomo (Abidjan) se sont réunis autour du Père Olivier Akéssé pour fêter ses quinze ans (15) de sacerdoce au cours d'une messe d'action de grâce. Heureux, mais surtout reconnaissant au Seigneur, pour cette vie entièrement consacrée, il a reçu le soutien de nombreux prêtres et congrégations religieuses.

Présent, le Curé de la paroisse Ascension de Port-Bouët aéroport, le père Lath Lambert a fait savoir lors de son homélie, que nous sommes venus célébrer Dieu. " Car la résurrection qui fait notre joie depuis une semaine, nous donne de célébrer les prouesses de Dieu. Nous sommes rassemblés pour célébrer les Saints, nos ancêtres dans la foi " dit-il. Pour lui, il s'agit d'un moment unique dans la vie d'un prêtre. Du fait que ce dernier n'est pas là pour lui-même, mais pour servir Dieu et les hommes. Puis, il a expliqué que cette célébration n'est pas seulement celle du père Olivier mais de tous ceux qui l'ont accompagné dans son cheminement sacerdotal. Particulièrement les évêques, Mgr Paul Dacoury-Tabley qui l'a ordonné et Mgr Ahoua qui l'a fait proche collaborateur.

" Tous sont des témoins comme nous invite à le faire les textes du jour à l'instar des apôtres en le soutenant " mentionne-t-il. S'adressant au Père Olivier Kessé, il s'est dit fier de partager ce moment fraternel et inoubliable. Avant d'ajouter que " Nous saisissons cette occasion pour te dire de rester ferme dans la foi, fidèle dans ton engagement, brûlant dans ton zèle. Tu as fait un choix et nous voulons t'accompagner. C'est un choix de témoignage. Mais il peut porter du fruit que si tu restes ouvert aux hommes et à Dieu.

Écoute la voix de l'Esprit, écoute la voix de l'Eglise et ses prescriptions, écoutes les directives de l'Evêque et son Conseil. Écoutes la voix de ceux qui t'aiment, de tes parents...Que par la grâce de Dieu de Notre Dame de l'Assomption, ton sacerdoce continue ces étapes de résurrection ". Quant à l'heureux élu, il a remercié tous ceux qui ont effectué massivement le déplacement. " Je dis merci à Dieu qui est trois fois Père, fils et Esprit Saint. Le signe que j'ai choisi c'est l'Agneau. "J'ai demandé une seule chose au Seigneur, c'est d'habiter dans la maison du Seigneur." Cet extrait du Psaume 26,7 c'est cela ma vie. Je m'abandonne à Dieu. 15 ans, c'est la joie et je dis ma gratitude à Mgr Dacoury pour ces conseils avisés et Mgr Ahoua qui entretient cette flamme d'amour en moi. ". Belle célébration sacerdotale qui a vu la présence de plusieurs prêtres et religieuses au cours de laquelle, 15 votives symbolisant de façon séquencée, chaque étape de la vie du père jubilaire ont été déposés aux pieds de l'autel.