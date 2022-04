Cote d'Ivoire: Ministère des Eaux et Forêts - Qui est le nouvel occupant Laurent Tchagba ?

Laurent Tchagba, est le nouveau ministre des Eaux et Forêts depuis le mercredi 20 avril 2022. Le nouveau dirigeant des Eaux et forêts selon le post de son service de communication, est un ingénieur Hydrologue de haut niveau au parcours académique éloquent.

Il a obtenu son diplôme d'Ingénieur en Hydraulique à l'Enstp (École Normale Supérieure des Travaux Publics) en 1981. Il enrichit ses connaissances à l'Université de Paris où il obtint en 1984, un Dea en Géologie Appliquée option Ressources en Eau, puis suivra une formation d'Ingénieur Hydrologue au centre Orstom de Bondy (Paris) en 1985 et en Hydrologie isotopique à l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique (Aiea) de Vienne en Autriche en 1988.

De 1981 à 1990, il mettra son expertise au profit de la direction de l'eau du Ministère des Travaux Publics. Il sera d'abord Adjoint au Chef Secteur Hydrologique du Sud à la Direction de l'Eau au Ministère des Travaux Publics et Transports de 1981 à 1983, puis Chef Secteur Hydrologique du Sud à la Direction de l'Eau au Ministère des Travaux Publics et de la Construction de 1986 à 1988 et enfin Chef du Département Exploitation du Réseau Hydrométrique National à la Direction de l'Eau au Ministère des Travaux Publics et de la Construction 1988 à 1990.

De 1990 à 2019, Laurent Tchagba assumera les fonctions de Chef de Mission puis de Chef de Cabinet et de Directeur de Cabinet au sein de plusieurs Ministères (Environnement, Construction et Urbanisme, Équipement, Transports et Télécommunication, Infrastructures Économiques, Jeunesse et Sport, Santé et Population, Enseignement Technique et Formation Professionnelle).

Il a été à la tête de sociétés publiques notamment en tant que directeur général du Guichet Unique Automobile de 2007 à 2010, directeur général de Côte d'Ivoire Logistique de 2013 à 2017 et Président du comité de Gestion du Fdfp de 2019. Au plan politique, en 2016 il devient député d'Attécoubé (District d'Abidjan) et réélu en mars 2021. En Juin 2018 il entre au gouvernement en tant que Ministre de l'Hydraulique, puis reconduit le 6 avril 2021 dans le Gouvernement Patrick Achi 1 et depuis le mercredi 20 avril 2022 il été nommé Ministre des Eaux et Forêts dans le Gouvernement Patrick Achi 2.