Cote d'Ivoire: Tennis/ Abidjan Itf tour 2022 - Desmon Ayaba et Dune Vaissaud planent à l'Ivoire

Le premier tournoi du circuit international de l'Itf tour d'Abidjan a livré son verdict hier, sur les courts de tennis du Sofitel Abidjan hôtel ivoire. En simple garçon, le Ghanéen Desmon Ayaba a triomphé de son compatriote Abubakari Yakubu (6/1 ; 6/3). Une finale cent pourcent ghanéenne qui a tenu toutes ses promesses. De même que la finale des jeunes filles qui a opposé, juste avant la bataille des garçons, la Française Dune Vaissaud et Sue-Lan Taravella.

La première a étalé son vis-à-vis (6/2 ; 6/1) pour soulever l'objet d'art confectionné par les promoteurs du tournoi pour distinguer les meilleurs joueurs de ce circuit des jeunes qui compte pour le calendrier de la Fédération mondiale. Au niveau des épreuves du double, Desmon Ayaba et Rafael Nii sont venus à bout du duo d'Ivoiriens composé de Francky Ouanien et Paterne Kouadio (6/2 ; 6/4). Tandis que chez les filles, Dune Vaissaud et Jood Elkady s'imposaient (6/3 ; 6/4) face à Sadjo Coulibaly et Laura Heutschi.

Ils ont reçu leurs récompenses des mains des personnalités de haut rang présentes pour vibrer avec ces 80 jeunes filles et garçons venus de 28 pays du monde. " Je voudrais féliciter ces jeunes filles et garçons qui ont accepté de venir jouer à Abidjan. Ils se sont donné à fond et nous avons eu plaisir à les regarder. En tout cas nous sommes heureux de féliciter les meilleurs d'entre eux. On espère que le second tournoi qui débute le 27 avril sera encore meilleur ", a déclaré Boniface Papa Nouveau, directeur du tournoi de tennis qui est à sa cinquième expérience dans le pays. M. Papa Nouveau n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à la Première dame Dominique Ouattara, marraine du tournoi et le Premier ministre, Patrick Achi, qui ne ménage aucun effort pour apporter son soutien à l'organisation.

Sans oublier la présence des annonceurs et ses différents partenaires grâce à qui il peut continuer de promouvoir la destination Côte d'Ivoire et permettre au tennis ivoirien de préparer ses jeunes pousses à être compétitives sur le plan international. En effet, ce tournoi annuel d'Abidjan se présente comme le seul moyen crédible pour les jeunes tennismen ivoiriens d'essayer de s'inscrire dans les fichiers de la Fédération internationale de tennis (Itf). " En tout cas, nous apprenons beaucoup avec ce type de tournoi. C'est mon premier tournoi d'envergure au niveau international.

Cela m'a permis de connaître mes limites ", confie Amiézi Isis, pensionnaire du club de l'Abidjan université club. Elle a été éliminée au premier tour, tout comme la plupart des jeunes ivoiriens qui ont pris part à cette épreuve grâce à des invitations obtenues par la Fédération ivoirienne de tennis dont le directeur général Souleymane Ouattara suit de bout en bout la compétition. A noter que l'Abidjan Itf tour a débuté le mardi 19 avril et s'est achevé hier. Il s'agit de deux tournois, grade 5 et (du 19 au 24 avril) et un grade 4 du 26 au 1er mai 2022.