Congo-Brazzaville: Littérature - " Un remède divin pour la guérison du Congo " de Belvy Otiko

L'ouvrage de l'écrivain et guide spirituel congolais est en vente à la Librairie Les Manguiers des Dépêches de Brazzaville, au prix de dix mille francs CFA. Publié au départ aux éditions Bricettebooks, puis aux éditions L'Harmattan, " Un remède divin pour la guérison du Congo ", avec plus de cent neuf pages, contient trois chapitres.

L'oeuvre de Belvy Otiko fait l'objet de plusieurs campagnes d'évangélisation dans des milieux chrétiens. Dans un style peu complexe et un langage prophétique, l'auteur emploie des concepts comme " villes ", " péché ", " sécurité ", " repentance ", " violence " et autres.

Selon lui, " les villes sont considérés dans ce contexte comme des cités de valeur, centres du péché. La ville est entendue aussi comme lieu qui procure la sérénité, la stabilité, la santé physique et spirituelle. La ville est aussi vue comme le lieu de la violence, de la répression, du désordre, de la corruption et autres. Dieu a reproché les habitants des villes antiques comme Ninive de revenir à lui et de renoncer aux mauvaises voies de la méchanceté ".

Dans son ouvrage, l'écrivain et guide spirituel chrétien représentant l'église pentecôtiste "la Nouvelle Jérusalem" à Brazzaville, exhorte la population congolaise, toutes tendances confondues, à revenir à Dieu dans une attitude de repentance, et à cultiver l'amour patriotique.

Le premier chapitre du livre évoque la sécurité des villes et des familles. Le second est centré sur la vérité alors que le dernier planche sur le remède divin pour la guérison du Congo.

Dans ces chapitres, Belvy Otiko ébauche plusieurs aspects de la vie politique, sociale et économique du Congo. Il fait un aperçu de l'état spirituel des églises. Par exemple, dans le troisième chapitre dominé par un langage symbolisé, l'écrivain chrétien parle de deux tortues, de la pollution des hommes éhontés par des esprits maléfiques.

Pour l'avènement d'un Etat de droit et d'une vraie justice, le règne de la restauration de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du pays, du règne de l'unité nationale, de l'amour patriotique, de la détermination du changement, le pays doit s'humilier pour les comportements irresponsables, à la base de la dépravation des mœurs, la résurgence des antivaleurs telles que la corruption, les discriminations, la pollution de l'environnement, etc.

Enfin, le guide spirituel chrétien, Belvy Otiko, a aussi évoqué l'amour patriotique comme point de départ de toute bonne initiative de nature à faire avancer le pays, et à éradiquer les facteurs de blocage de la reconstruction.

Pour la promotion de l'ouvrage, plusieurs campagnes d'évangélisation dans les milieux chrétiens sont prévues dans des villes comme Pointe-Noire, Nkayi, Owando et Dolisie.