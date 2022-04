Afrique: CAF-C2 - Mazembe écarte Pyramids d'Egypte

Le Tout Puissant Mazembe a accédé en demi-finale de la Coupe de la Confédération après avoir éliminé Pyramids d'Egypte. Le prochain adversaire du club de Lubumbashi sera un autre club du Maghreb, la Renaissance sportive de Berkane du Maroc.

Le club de Lubumbashi affrontera, le 8 mai dans son stade de la commune de Kamalondo, la Renaissance sportive de Berkane du Maroc, en match aller de demi-finale de la Coupe de la Confédération. Le retour est prévu pour le 15 mai, en terre marocaine. En quarts de finale retour, les Corbeaux du Grand Katanga se sont imposés, le 24 avril sur leur pelouse du temple de Kamalondo, face aux Héritiers des pharaons de Pyramids FC, par deux buts à zéro, après un zéro but partout du match aller au Caire, en Egypte.

Le milieu ivoirien Christian Koffi Kouamé a ouvert la marque pour les joueurs du technicien français, Franck Dumas, à la 33e mn, se rattrapant après avoir loupé un penalty à la 14e mn. Le second but a été l'œuvre de l'actuel buteur du club, Jephté Kitambala, à la 44e mn, scellant quasiment le sort de la partie.

Pour cette rencontre, Franck Dumas a titularisé le gardien de but Siadi Ngusia Baggio, qui a réalisé un match énorme, en enrayant plusieurs actions de but des Egyptiens. En défense, il y a eu le Zambien Tandi Mwape, Djos Issama Mpeko, Kevin Mondeko et Kabaso Chongo, et au milieu de terrain, Christian Koffi Kouamé, Philippe Kinzumbi et Zemanga Soze. Le trio d'attaque s'est composé d'Ernest Luzolo Sita, Adam Bossu Nzali et Jephté Kitambala.

L'adversaire en demi-finale est de taille, la Renaissance sportive de Berkane, coachée depuis deux saisons par le technicien franco-congolais, Florent Ibenge Ikwange. Le club marocain a sorti de son chemin Al Masry d'Egypte. Après une défaite d'un but à deux à Alexandrie, RS Berkane s'est imposé au match retour par un but à zéro, une œuvre de Youssef Fahli sur penalty dès la 7e mn de jeu. L'ailier international congolais, Chadrac Muzungu Lokombe, a été titulaire au cours de cette partie, avant de céder sa place à la 74e mn à Youssef Zghoudi. Pour sa part, l'autre Congolais du club, Tuisila Kisinda, a remplacé le buteur Fahli à la 90+3e mn.

L'autre demi-finale opposera Orlando Pirates d'Afrique du Sud (tombeur de SC Simba de Tanzanie aux tirs buts au match retour) à Al Ahli Tripoli de Libye (vainqueur d'Al Ittihad également de Libye).