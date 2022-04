Sénégal: La Fédération invitée à lancer de nouveaux maillots des Lions

Dakar — Le spécialiste en marketing, Massata Diack, a suggéré le lancement d'une gamme de nouveaux maillots des Lions pour tirer profit de la vague positive entourant l'équipe nationale championne d'Afrique et qualifiée à la Coupe du monde 2022.

"La Fédération sénégalaise de foot ne doit pas dormir sur ses lauriers, elle doit commencer à bouger, la mobilisation doit être faite notamment en lançant une gamme de nouveaux maillots", a expliqué le spécialiste du marketing dans un entretien avec l'APS. Il est temps de lancer le nouveau maillot des Lions qui, en plus de leur qualification en Coupe du monde, sont aussi champions d'Afrique, selon Diack, rappelant que les grandes entreprises ont commencé à consommer leurs budgets marketing de l'année 2022. "Elle ne doit pas laisser trop de temps passer, si elle veut tirer le plus grand bénéfice de ces performances et la vague positive entourant l'équipe nationale de football", a dit Massata Diack. Il estime que le Sénégal n'a pas bien profité de son premier titre de champion d'Afrique en termes de vente de maillots par exemple.

Massata Diack ajoute qu'il est temps de caler les matchs amicaux, de lancer un slogan mobilisateur après le "Mànkoo" qui a accompagné les Lions à la CAN 2021. "Tout doit être mis en œuvre pour maximiser les retombées" de ce succès, a-t-il dit, appelant la Fédération, en coordination avec le sélectionneur national, Aliou Cissé, à viser des adversaires rentables sur le plan sportif et commercial. "On peut viser l'Italie, l'Arabie Saoudite et les grands noms du football sud-américain", a-t-il dit, relevant qu'aucune équipe ne peut refuser actuellement le Sénégal.

"Et mieux encore, avec le stade Abdoulaye-Wade, les Fédérations, à travers le monde, ne vont pas hésiter à venir parce que les conditions sont réunies pour jouer dans notre stade", a-t-il insisté, soulignant que "le temps est venu de ne plus attendre de passer à la phase active". Selon lui, "une grande soirée de gala en présence du président de la République pourrait amener les sponsors à se bousculer au portillon". En 2002, le Sénégal a réussi à jouer des matchs amicaux contre l'Algérie et la Bolivie à Dakar, avant d'affronter l'Arabie Saoudite et l'Equateur en préparation de la Coupe du monde 2002, a rappelé M. Diack qui était chargé de la vente de l'image des Lions à l'époque. La Fédération, dirigée à l'époque par El Hadj Malick Sy dit Souris, avait lancé un appel d'offres remporté par Pamodzi qui avait réussi, en plus des matchs amicaux, à trouver un équipementier, le Coq sportif pour les Lions.