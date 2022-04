Sénégal: Le CORED planche sur le journalisme et l'engagement politique, mardi

Dakar — Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie (CORED) dans les médias va plancher, mardi, à partir de 11h, à la Maison de la Presse, sur le journalisme et l'engagement politique, a appris l'APS d'un communiqué.

La rencontre dont le thème est "Journalisme et engagement politique, est-ce possible ?" entre dans le cadre des "Cas d'école du CORED", précise la source. Il souligne que l'objectif visé à travers ces rencontres périodiques, "est de partir d'exemples concrets où la presse a failli en termes d'éthique et de déontologie pour sensibiliser le monde des médias sur les bonnes pratiques à adopter à l'avenir". La thématique sera développée par trois panélistes : l'ancien journaliste Abdoulatif Coulibaly, ministre et Secrétaire général du gouvernement, Eugénie Rokhaya Aw, journaliste et ancienne militante de la gauche et Hamadou Tidiane Sy, journaliste et directeur de l'EJICOM.