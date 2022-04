Afrique Centrale: Consultations de Nairobi - Les groupes armés du Nord-Kivu bloqués à Goma

Au troisième jour, ce lundi 25 avril, des consultations sur la paix à Nairobi au Kenya entre le gouvernement congolais et les groupes armés, les délégués des groupes armés conviés du Nord-Kivu restent toujours bloqués à Goma, la capitale provinciale.

Jusqu'à la fin de la matinée de ce lundi, une grande délégation des représentants des groupes armés du Nord-Kivu, qui ont déjà finalisé avec les formalités pour le voyage à Nairobi, attendaient toujours leur avion, révèlent les sources proches de ces groupes.

Il s'agit, entre autres, des représentants de Nduma defense of Congo NDC/Rénové de Fidèle Mapenzi et Désiré Ngabo, ceux de l'Union des patriotes pour la défense du Congo (UPDC) de Maachano et Bilikoliko.

Les délégués des Forces de défense des droits humains (FDDH/Nyatura) de Dusabe Gashamira, du Groupe Armé des volontaires (GAV) de Matata Suleiman, des délégués de l'Alliance des forces de résistance congolaise (AFRC) de Kakule Masivi alias "Je t'aime", ainsi ceux de l'Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS), aile Paul Muhanuka, sont aussi à Goma.

De nombreux autres groupes armés importants opérants dans la province du Nord-Kivu affirment avoir déjà été contactés. Ils déclarent néanmoins attendre une invitation formelle pour cette mission à Nairobi.

Il s'agit notamment de l'APCLS de Janvier Kalahiri de Masisi, dont le porte-parole précise que leurs délégués attendent encore une confirmation plus " convaincante " avant de venir à Goma pour des formalités.

Le même discours est tenu par le collectif des mouvements pour le changement (CMC/Nyatura) de Rutshuru, et Front des patriotes pour la paix (FPP) de Kabido, actif dans le territoire de Lubero.

Aussi, selon des sources locales, les délégués de ces groupes armés locaux en attente à Goma, depuis deux jours, se plaindraient déjà du fait que leur prise en charge ne soit pas encore assurée.

Parmi les six nouveaux arrivants, il y a le colonel auto-proclamé Olivier Murindangabo du groupe Ngumino, Justin M'munga M'shaleke, coordonnateur de la coalition des Forces des patriotes pour la défense du Congo (FPDC), du groupe Ebwela Mtetezi. Le FPDC regroupe en effet plus de soixante-cinq groupes armés autochtones actifs dans l'Est de la RDC.

Certains chefs miliciens sont déjà présents à Nairobi. D'après des sources proches de la délégation gouvernementale à Nairobi, les six représentants des groupes armés du sud du Sud-Kivu, rejoignent d'autres délégués dont ceux du groupe Android/Twirwaneho de Gakunzi.

Le groupe Yakutumba absent

Yakutumba, quant à lui, vient de désister à la dernière minute. Il avait reçu l'invitation et avait exigé et obtenu le versement des frais de voyage pour un jet privé que de prendre le vol collectif avec les autres délégués des groupes armés. Son porte-parole a notamment fait savoir que Yakutumba ne peut pas se mettre aux côtés de M23 qu'il considère comme un groupe étranger, mais, qui négocie avec Kinshasa.

Pendant ce temps, sur le terrain au Sud-Kivu, la situation sécuritaire reste tendue dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira et de Fizi.

De violents combats ont opposé le groupe Gumino et alliés aux miliciens Biloze Bishambuke le vendredi 22 avril dans les villages Masango, Muramvya et les environs.

Ces combats ont fait plusieurs morts, à en croire des sources locales.