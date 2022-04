Gabon Advanced Wood Sarl obtient un nouveau certificat de gestion forestière Forest Stewardship™

Libreville — La société d'exploitation forestière Gabon Advanced Wood Sarl (GAW) a récemment obtenu un nouveau certificat de gestion forestière Forest Stewardship™ (FSC™) pour sa concession d'environ 180 000 hectares située dans les provinces du Haut Ogooué et de l'Ogooué Lolo, a-t-on appris de source officielle.

GAW est une filiale gabonaise de Gabon Special Economic Zone (GSEZ), un partenariat public-privé au Gabon entre le gouvernement gabonais et Arise Integrated Industrial Platforms.

Le siège social de GAW est situé dans la ville de Moanda et elle fournit des grumes certifiées aux industries de transformation installées dans la zone économique spéciale (GSEZ) de Nkok.

Selon le communiqué de presse, "la concession GAW Ogooué couvre 179 861 hectares de forêts, dont 25 109 hectares de zone de conservation stricte. Environ 309 espèces d'arbres répertoriées et des espèces emblématiques et menacées telles que les éléphants, les chimpanzés et les gorilles sont répertoriés".

Il s'agit, souligne-t-on, du premier certificat de gestion forestière FSC au Gabon depuis 2014 et une étape importante pour le pays qui vise à ce que toutes les concessions forestières deviennent certifiées FSC. Avec ce certificat, la superficie totale de forêt naturelle gérée de manière responsable au Gabon sous certification FSC atteint 2 241 051 hectares.

plus rigoureux parmi les ONG, les consommateurs et les entreprises pour maintenir des forêts saines et durables. Rappelons que FSC est une organisation à but non lucratif qui fournit un outil de certification pour permettre une gestion durable des forêts. Actuellement, plus de 231 millions d'hectares de forêts dans le monde sont certifiés selon les normes FSC (janvier 2022). Il est largement considéré comme le système de certification forestière le plus rigoureux parmi les ONG, les consommateurs et les entreprises pour maintenir des forêts saines et durables.

La norme de gestion forestière responsable du FSC est une solution éprouvée pour relever les défis actuels de la déforestation, du climat et de la biodiversité. La norme est basée sur dix principes fondamentaux et est liée à une chaîne de contrôle stricte et à des certifications de gestion forestière.

Trouvé sur des millions de produits forestiers à travers le monde, le label "check tree" de FSC vérifie l'approvisionnement durable de la forêt au consommateur. Choisir FSC aide à préserver les forêts, la faune et la propreté de l'eau et soutient les peuples autochtones, les travailleurs forestiers et les communautés qui en dépendent. www.fsc.org et www.africa.fsc.org

Rappelons que Gabon Special Economic Zone (GSEZ) est un Partenariat Public-Privé entre la République Gabonaise et ARISE IIP. La Zone Economique Spéciale de Nkok est une zone industrielle dynamique qui s'étend sur 1 126 ha avec 144 entreprises venant de 19 pays, opérant dans 22 secteurs industriels différents.

GSEZ s'est établie comme une référence dans l'industrialisation gabonaise notamment dans l'industrie du bois en faisant passer le Gabon d'un exportateur de grumes au premier exportateur Africain et second mondial de feuilles de placage.