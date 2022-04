Cote d'Ivoire: Agriculture - L'association de la culture de l'igname de sous-bois à l'hévéa bientôt une réalité

La possibilité d'associer la culture de l'igname de sous-bois à l'hévea évoquée.

Le lancement du projet " Conception et évaluation d'un système Agroforesterie innovant Hevea-Igname de sous-bois pour la sécurité alimentaire en zone guinéenne d'Afrique de l'Ouest " dénommé Ahissa a eu lieu le mercredi 20 avril 2022 à l'université Jean Lorougnon Guédé de Daloa. À cette occasion , le coordinateur principal du projet Dr Soumahin Eric Francis a annoncé que l'association de la culture de l'igname de sous-bois à l'hévéa sera bientôt une réalité.

Dr Soumahin Eric Francis, enseignant chercheur à l'unité de formation et recherche Agroforesterie à l'université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, a expliqué que ce projet de recherche a pour objectif de mettre en place des systèmes agroforestiers associant de façon permanente l'igname de sous-bois à l'hévéa afin d'augmenter la production nationale de l'igname et de contribuer à la sécurité alimentaire, tout en n'affectant pas la croissance et la production de l'hévéa. Le projet Ahissa qui est financé par l'Institut de recherche pour le développent (IRD, France) et exécuté par l'université Jean Lorougnon Guédé de Daloa et le Centre national de Recherche Agronomique ( CRNA), contribuera à régler plusieurs problèmes dont l'insécurité alimentaire, la rareté des terres cultivables, la baisse de fertilité des terres, la destruction des forêts, le risque de pollution par les intrants chimiques. " Par ce projet, les planteurs pourront durablement diversifier leurs activités culturales, leurs produits alimentaires de même que leurs sources de revenus sans dégrader l'environnement ", a affirmé Dr Soumahin Eric Francis.

Après la phase des enquêtes, il a annoncé que les villes de Daloa et de Yamoussoukro abriteront la phase pratique du projet. " Pour mettre en place nos expérimentations, nous avons choisi des parcelles à Daloa et à Yamoussoukro ", a-t-il dit, précisant que les producteurs qui sont les premiers bénéficiaires ont un rôle important à jouer dans la réalisation de ce projet. " D'ici 2 ans, nous pourrons avoir des résultats qu'on va promouvoir auprès de nos populations ainsi que des agriculteurs afin de réduire l'insécurité alimentaire liée à la culture de l'hévéa ", a-t-il souhaité. Notons que cette cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de Dr Cathy Clermont Dauphin, représentant l'IRD, du représentant du directeur général du CNRA, Dr Mahyao Adolphe, de la présidente de l'université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, Prof Abiba Tidou Sanogo et de la directrice de l'unité de formation et de recherche Agroforesterie , Dr Tonessia Dolou Charlotte.