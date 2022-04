Sénégal: BRVM - Hausse de près de 30 milliards de FCFA de la capitalisation des actions

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) au terme de la séance de cotation de ce lundi 25 avril 2022.

Cette capitalisation s'est établie à 6642,819 milliards de FCFA contre 6612,849 milliards de FCFA la veille. Quant à celle du marché obligataire, elle a enregistré une baisse de 14,853 milliards, à 7730,363 milliards de FCFA contre 7745,216 milliards de FCFA le vendredi 22 avril 2022.

La valeur totale des transactions s'est légèrement rehaussée, s'établissant à 809,314 millions de FCFA contre 711,418 milliards de FCFA la veille. Les indices ont renoué avec l'embellie. L'indice BRVM Composite a ainsi enregistré une hausse de 0,46% à 220,68 points contre 219,68 points la veille. L'indice BRVM 10 a aussi progressé de 0,24% à 168,71 points contre 168,31 points précédemment.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Sitab Côte d'Ivoire (plus 7,42% à 6 440 FCFA), Oragroup Togo (plus 6,67% à 4 000 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 5,16% à 163 000 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 5,05% à 10 300 FCFA) et BICICI Côte d'Ivoire (plus 5,00% à 6 300FCFA). Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 6 475 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 7,47% à 7 865 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 1 675 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 6,31% à 1 485 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (moins 6,00% à 7 515FCFA).