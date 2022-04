Sénégal: Don du Crd de Saint-Louis - 160 kits alimentaires remis aux populations vulnérables

Le Gouverneur Alioune Badara Samb et les membres du comité régional de développement (Crd) de Saint-Louis, ont remis lundi aux populations vulnérables de la capitale du Nord et des localités environnantes, des lots importants de vivres, pour leur permettre de faire face aux nombreuses charges en cette période du Ramadan.

D'une valeur marchande de 3 millions Cfa, ce don est composé de plus de 160 kits alimentaires constitués de sacs de riz, de bouteilles d'huile, de sacs d'oignon et de pomme de terre. Au cours de cette cérémonie officielle de remis de don, organisée hier par le président de l'Amicale du Crd, Abdoulaye Senghor, le chef du service régional de l'Action sociale, Gora Seye et leurs collègues chef de service, au siège de la Pharmacie régionale d'approvisionnement, le chef de l'Exécutif régional a rendu un vibrant hommage au Directeur Général de la Saed, Aboubacry Sow, à l'opérateur économique, Birane Boye, pour les efforts constants et louables qu'ils ont déployés en vue de contribuer efficacement à la collecte de ces denrées alimentaires.

Avec les cotisations des membres du Crd, a précisé le Gouverneur de la région, " nous avons pu par la même occasion, assuré le transport de ces kits alimentaires, cet argent a été mobilisé grâce à la farouche volonté des chefs de services régionaux de l'administration déconcentrée, d'aider de manière autonome et d'assister leurs concitoyens, sans ostentation ". Au nom des bénéficiaires de ce don, Mme Sow Yaram Ndiaye, a remercié vivement le Gouverneur et toute son équipe, pour ce geste humanitaire, de haute portée morale, sociale, citoyenne et républicaine.