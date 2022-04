Togo: Fabre réécrit l'histoire et la géographie à travers de nouvelles dénominations

De nouvelles dénominations des artères dans la commune Golfe 4. Au moins 13 artères ont été renommés sur initiative du maire Jean-Pierre Fabre qui s'acccoterait sur la vérité historique, la géographie et les réalités d'Amoutivé".

Les anciennes dénominations, selon l'élu local ne se justifient plus et ne conviennent pas à l'heure du multipartisme et de la quête affirmée et proclamée de la démocratie et de la réconciliation nationale. Ainsi pour militer en faveur de la cohésion sociale nationale et prôner la réconciliation des populations, il est fondamental que le Conseil Municipal mette diligemment en œuvre, une revue de l'adressage des rues de la commune qui, s'appuyant sur la vérité historique, la géographie et les réalités de la cité. Alors en ce qui révèle de sa compétence propre, le maire Jean-Pierre Fabre a procédé à une modification de l'adressage, la dénomination et la numérotation, des voies, places publiques, carrefours et ronds-points à la commune

Concernant la modification des artères, l'Avenue de la libération s'appelle désormais l'Avenue de l'Indépendance ; Le Boulevard du 13 janvier, Le Boulevard Sylvanus Olympio ; Avenue du RPT, Avenue du 27 Avril ; Avenue Maman N'Danida, Avenue d'Amoutivé.

Dans la même configuation, Rue Bassar devient Rue Jacob Adjallé ; Rue Defalé, Rue Apétovia Kodjovia de Souza ; Rue Adabawèrè, Rue Pasteur Baéta ; Rue de la Kozah, Rue Odanou Dobli ; Rue Koumoré, Rue Namoro Karamoko ; Rue 97 ABK, Rue Bella Bellow ; Rue Tanou, Rue Jonathan Savi de Tové ; Rue 87 BKK, Rue Zacharie Looky et Rue Paratoa, Rue Arouna Mama.