Togo: Un nouveau front en vue contre les microfinances illégales !

C'est un vrai projet d'assainissement que semble vouloir mettre en branle le ministère de l'Economie et des Finances. En effet, informe-t-on de ce que le secteur des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) togolais fera très bientôt l'objet d'une vaste opération d'assainissement. Pour ce faire, il y a quelques jours en Conseil des ministres, le ministre de l'Economie et des Finances énonçait une nouvelle stratégie déjà définie.

Et d'après lui, le nouveau plan d'action qui comporte plusieurs orientations, doit notamment permettre de rendre plus performant le secteur, tout en protégeant les populations et leurs épargnes. Ainsi, les microfinances en difficulté seront redressées, alors même que des efforts seront diligentés pour éradiquer le phénomène de prolifération des structures illégales de collecte et d'épargne d'argent.

On peut dire que c'est une opération qui s'avère indispensable dans la mesure où les actifs de ces microfinances en 2020 ont frôlé la barre des 260 milliards FCFA au Togo, qui à l'occasion était hissé au rang de 4ème économie dans le classement des SFD de l'Umoa. Pour information, déjà en 2021, le ministre de l'Economie et des Finances, Sani Yaya, ordonnait l'arrêt immédiat des activités d'une vingtaine de sociétés de collectes et d'épargne qui opérait en toute illégalité, dans un pays où une centaine de microfinances sont officiellement reconnues.