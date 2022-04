Afrique: Rapport " Dynamiques de l'urbanisation en Afrique " - Le rayonnement économique des villes africaines au menu de l'édition 2022

Le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (Csao), la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et la Banque africaine de développement (Bad) lanceront, ce 26 avril 2022, en visioconférence, l'édition 2022 du rapport conjoint intitulé : " Dynamiques de l'urbanisation en Afrique : le rayonnement économique des villes africaines ".

Selon la Bad, ce rapport apporte un éclairage nouveau, d'une portée et d'une précision rares, sur les économies urbaines africaines. Sur la base des données recueillies auprès de plus de 4 millions de personnes et d'entreprises, issues de 2 600 villes dans 34 pays africains, le rapport démontre que l'urbanisation contribue à améliorer les performances économiques et le niveau de vie. L'urbanisation représente environ 30 % du produit intérieur brut (Pib) par habitant en Afrique.

Et les gains en termes de performances économiques et de qualité de vie qui en découlent s'étendent souvent aux petites villes et aux zones rurales périurbaines. Les auteurs du rapport, qui en présenteront les principales conclusions, échangeront également sur ses implications politiques pour les gouvernements nationaux et locaux.

Au côté d'Ibrahim Assane Mayaki, directeur général de l'Agence de développement de l'Union africaine (Auda-Nepad) et président honoraire du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, Solomon Quaynor, vice-président du Groupe de la Banque africaine de développement en charge du Secteur privé, de l'Infrastructure et de l'Industrialisation, et Edlam Yemeru, directrice par intérim chargée de l'Égalité des sexes, de la Pauvreté et des Politiques sociales à la Commission économique pour l'Afrique des Nations unies seront présents à l'événement.

Le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest est une plateforme internationale indépendante qui promeut des politiques régionales visant à améliorer le bien-être économique et social des populations du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Son secrétariat est hébergé par l'Organisation de coopération et de développement économiques (Ocde).