Cote d'Ivoire: Football - Quand Drogba Didier propulse LYS FC

L'élection de la présidence de la Fédération ivoirienne de Football (Fif) qui s'est tenue, le samedi 23 avril 2022 à Yamoussoukro est profitable au club LYS FC de Sassandra. De neuf (9) mille sur les réseaux sociaux, le club du président Dia Mamadou est passé à plus de deux cent mille (200.000) abonnés au lendemain de l'élection. De nombreux fans de l'ex-capitaine des éléphants Didier Drogba ont décidé de faire la promotion du club de Lys de Sassandra. La raison sur 14 clubs de Ligue 1 seule le club de Lys de Sassandra a donné sa voix à celui qui a contribué aux beaux jours des bleus en Angleterre.

Outre ces abonnements massifs, ce club, qui totalise huit (8) ans d'existence, a réussi à vendre des milliers de maillots. Les retombées de ces ventes permettront de soutenir financièrement ce jeune de la ligue des clubs professionnels qui a soutenu la liste renaissance dès les premiers jours.

Emu par l'admiration portée à son club le président Mamadou Dia a, dans un direct de 5 minutes suivi par plus de trois (3) millions de personnes pour deux millions neuf cent millions de partages et un (1) millions cinq cent mille (1500 000) commentaires, dit sa gratitude au peuple ivoirien et ceux du monde entier. Il s'est dit reconnaissant pour le soutien moral et financier que lui apportent les fans de Didier Drogba. " C'est énorme, nous vous remercions pour les appels, et les gestes à notre égard. " a-t-il indiqué dans sa vidéo. Pour l'avenir, il a soutenu qu'il s'engagera davantage pour l'économie du football ivoirien. Aussi a-t-il fait savoir qu'il espère et croit à la création des entités sportives qui créeront des emplois dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, car elles sont appelées à se développer.

Notons que le président Mamadou Dia figurait dans le comité exécutif de Didier Drogba. Pour rappel l'élection de la fif a été remportée par Idriss Diallo.