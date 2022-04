Congo-Brazzaville: Infrastructures - Remise du bâtiment réhabilité au Programme national de lutte contre le paludisme

L'Organisation non gouvernementale Catholic relief services (CRS) a remis officiellement, le 25 avril à Brazzaville, le bâtiment réhabilité au Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre cette maladie sur le thème " Exploiter l'innovation pour réduire la charge de morbidité du paludisme et sauver des vies ".

La coupure symbolique du ruban du siège abritant le PNLP, dans l'enceinte des services d'hygiène, a été faite par le ministre de la Santé et de la Population (MSP), Gilbert Mokoki, en présence de l'administrateur maire de Poto-Poto, Jacques Elion, du coordonnateur de l'Unité de la coordination des projets et programmes au MSP, Lambert Kitembo, et bien d'autres.

Le bâtiment a été réhabilité avec l'appui financier du Fonds mondial à travers la subvention NFM3 paludisme, a expliqué le représentant résident (CRS) au Congo, Sadio Constantin Amakala. Il permettra de soutenir les chaînes de valeur locales et offrir au programme un cadre de travail propice.

En effet, le représentant résident de CRS au Congo a réitéré l'engagement multiforme de son organisation à accompagner le gouvernement sur le plan financier, technique et logistique pour pérenniser les actions du programme.

Il a, par ailleurs, émis le souhait aux utilisateurs de faire bon usage de l'infrastructure. " La réhabilitation de cette infrastructure était attendue depuis longtemps par le PNLP. C'est un grand honneur pour moi de présenter ce bâtiment. Les infrastructures ne valent rien si elles ne sont pas utilisées et bien entretenues. Leur pérennité est la responsabilité de tous usagers comme gestionnaires du patrimoine ", a-t-il indiqué.

Le coordonnateur de l'Unité de la coordination des projets et programmes au MSP, Lambert Kitembo, pour sa part, a indiqué que la Journée mondiale de lutte contre le paludisme a été instituée par l'Assemblée mondiale de la santé en 2007.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, le paludisme pose un problème majeur de santé publique dans plus de quatre-vingt-dix pays car affectant environ 3,2 milliards de personnes, soit 40% de la population mondiale. L'Afrique est le continent le plus touché avec 80% des décès dus au paludisme survenant dans quinze pays.

Lambert Kitembo a rappelé le thème de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, à savoir " Exploiter l'innovation pour réduire la charge de morbidité du paludisme et sauver des vies ". A cet effet, il a indiqué que le gouvernement congolais et ses partenaires ne ménagent aucun effort pour réaliser d'importants investissements face à la double menace que constitue la résistance aux antipaludéens et aux insecticides la survenue de la covid-19.