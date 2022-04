Congo-Brazzaville: The World's 50 best restaurants Awards - Dieuveil Malonga lauréat du Prix "Champion du changement"

Le chef cuisinier originaire du Congo Brazzaville fait partie des quatre personnalités ayant reçu le prix "Champion du changement" qui " reconnaît et célèbre les héros méconnus du secteur de l'hôtellerie et de la restauration qui mènent des actions significatives et créent des plans pour un monde meilleur ".

L'organisation internationale " 50 Best " a annoncé, le 25 avril, ses trois champions du changement 2022 des héros de l'hôtellerie qui créent un changement positif pour leurs communautés par leur travail. Ce prix, lancé pour célébrer les héros méconnus du secteur, est décerné cette année à deux personnes et à une paire qui mènent des actions significatives et créent des plans pour un meilleur secteur de l'hospitalité.

Les trois lauréats, indique-t-on, vont bénéficier d'un don substantiel en faveur de leurs causes, leur permettant de continuer à développer des initiatives et à soutenir les progrès à long terme dans la sphère de la restauration et de l'alimentation.

Cuisine Afro-fusion

L'un des lauréats est le chef Dieuveil Malonga, 30 ans, fondateur en 2020 du restaurant Meza Malonga à Kigali, au Rwanda. Il s'est donné pour mission d' " écrire une nouvelle histoire de la gastronomie qui a ses racines en Afrique et de contribuer à établir davantage la cuisine africaine en tant que gastronomie ".

Né au Congo (Brazzaville), Dieuveil Malonga est arrivé en Allemagne à l'âge de 13 ans, puis à Marseille, avant de retourner dans son Congo natal à 20 ans, où il a immédiatement été inspiré par les jeunes qu'il a rencontrés. Le chef en herbe voyageait à travers le continent pour rechercher et affiner son concept de cuisine Afro-fusion. Sa quête pour créer un pont culinaire entre les saveurs africaines et la cuisine occidentale l'a amené à visiter trente-huit des cinquante-quatre États africains. Mais ce dont il a été témoin au cours de ses voyages a changé le cours de sa vie.

" En parcourant l'Afrique d'est en ouest pour promouvoir l'Afro-fusion et partager ma passion pour l'Afrique et sa riche cuisine, j'ai été fasciné par l'immense désir de centaines de jeunes chefs de réinventer la cuisine africaine. Enthousiastes, créatifs, déterminés, ces talents des métiers de la table n'aspirent qu'à une chose : universaliser la gastronomie africaine. Mais leur parcours est jonché d'embûches. Entre manque d'outils performants, difficultés d'accès aux produits, recherche de compétences nouvelles, préjugés sociaux, les chefs en Afrique peinent à s'illustrer ", a expliqué Dieuveil Malonga.

" Chefs in Africa "

En vue de donner de la visibilité aux jeunes chefs en Afrique, Dieuveil Malonga a lancé la plateforme " Chefs in Africa " qui compte déjà plus de 4 000 membres. Objectif : mettre en lumière les faiseurs de la gastronomie africaine. " Grâce à cet espace de partage, les nouveaux acteurs des métiers de la table viennent raconter leurs parcours, exprimer leurs philosophies culinaires et saisir des opportunités pour dynamiser leurs carrières ", a dit le chef Malonga. En outre, la plateforme en ligne aide les chefs à surmonter des obstacles tels que la discrimination et le manque de formation, d'emploi et d'équipement.

" Chefs in Africa " met en relation des institutions gouvernementales, des centres de formation et des entreprises avec des chefs professionnels et de jeunes étudiants ou apprentis culinaires de tout le continent à la recherche d'une expérience professionnelle.

Meza Malonga

Passionné par la promotion de son interprétation personnelle de la diversité des cuisines africaines, Dieuveil Malonga s'est installé à Kigali, au Rwanda, en 2020, pour ouvrir son premier restaurant, Meza Malonga. Au cœur de ce restaurant se trouve un programme de formation culinaire qui, chaque année, permet à dix chefs en herbe de recevoir des bourses, d'acquérir des compétences culinaires essentielles et de suivre des cours d'anglais, pour les aider à diffuser leur message dans le monde. Dieuveil Malonga prévoit de déménager son restaurant dans un site plus grand à Musanze, également au Rwanda, en 2023, où il travaille avec des agriculteurs locaux pour cultiver déjà des ingrédients durables et où il prévoit d'étendre le programme de formation à quinze jeunes cuisiniers par an.

Le don qu'il va recevoir grâce au Prix " Champions du changement " va permettre de financer ce projet. Le nouveau restaurant vise également à promouvoir le développement du tourisme culinaire dans les zones rurales par le biais de cours de cuisine et d'événements gastronomiques. Pour Dieuveil Malonga, la transmission est la clé d'un avenir meilleur. " Je suis honoré d'être nommé champion du changement et je continuerai à nourrir la passion et le talent des chefs africains ", a-t-il indiqué.