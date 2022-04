Congo-Kinshasa: Le PEV lance la semaine de vaccination sur toute l'étendue du territoire national

Le Programme élargi de vaccination (PEV) a été lancé, le 25 avril à son siège dans la commune de la Gombé, à Kinsshasa, au cours d'une conférence de presse.

Aux chevaliers de la plume, le médecin directeur du PEV, Aimé Cikomola, a fait savoir que la vaccination et le nombre des services pendant la semaine ont été accélérés. " L'année passée, il y a eu environ six cent trois mille enfants qui n'ont pas été vaccinés. Et cette année, au premier trimestre, il y a eu cent mille enfants qu'on a pas pu atteindre ", a-t-il fait savoir. Pour cette semaine, il a souligné que le PEV compte énormément sur l'apport de la presse et des autorités du pays pour une forte sensibilisation.

Pour lui, cette campagne étant organisée chaque année, il n'est jamais tard pour récupérer les enfants et pour atteindre les non vaccinés, le PEV accélèrant la sensibilisation des plaidoyers. Le thème retenu pour cette semaine de vaccination est " Longue vie pour tous". De l'avis du médecin directeur du PEV, grâce à la vaccination, on est protégé contre les maladies.

Concernat les enfants se trouvant dans l'est du pays, plus particulièrement dans des coins où sévissent des conflits, l'orateur a rassuré qu'ils ont toujours été vaccinés bien que pas comme le programme le souhaite. " Nous avons des cas comme cela, surtout dans des milieux reculés de Kinshasa où il n'est toujours pas facile de vacciner, mais on y arrive quand même", a-t-il poursuivi.

Selon le Dr Aimé Cikomola, la demande des soins a chuté quant à la perception de la vaccination par la communauté, d'où le PEV insiste sur l'aspect communicationnel pour voir si les parents vont reprendre confiance. Il sied de rappeler que le vaccin contre la covid-19 sera intégré dans ce programme de la semaine et il y a une première dose d'environ un million de vaccins. Il y a eu 199 737 000 vaccinés soit 2,22%.

Il y a eu une deuxième dose de 12 236 vaccins et 62 737 personnes qui ont pris la dose unique, soit 1,38% complètement vaccinés. Sur cet aspect, l'orateur a reconnu qu'il y a encore du travail et compte sur les médias pour sa poursuite.

Parmi les vaccins, il y a le BCG qui protège contre la tuberculose, le VPO qui est un antipolio oral, un vaccin combiné qui protège contre cinq types de maladies dont le tétanos, l(hepathite B et C. Le BVV 13 est un vaccin contre la pneumonie, la diarrhée à rotavirus, contre la rougeole et la fièvre jaune."Tous ces vaccins sont repris dans le calendrier vaccinal", a-t-il dit. Pour cette année, il y aura une deuxième dose du vaccin contre la rougeole et la poliomyélite, ainsi que les vaccins TD, (tétanos et Dieterle) pour les femmes enceintes.