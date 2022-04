Congo-Kinshasa: Mission humanitaire - Plus de 1 600 patients soignés gratuitement à Impfondo

Initiée par l'association " Nouvelle Likouala émergente ", la campagne de santé pour tous qui s'est déroulée du 18 au 22 avril, à Impfondo, a permis la prise en charge de plus de 1 600 personnes venues des différentes localités de la Likouala et de quelques pays limitrophes dont la République démocratique du Congo (RDC).

Pour la réussite de l'opération de soins gratuits, la Nouvelle Likouala émergente a mobilisé une équipe de médecins venue d'Europe, associés à ceux de Brazzaville et d'Impfondo. Grâce à l'appui des partenaires au niveau de l'Europe et des membres de la délégation, plus d'une demi tonne de matériels médicaux et de médicaments ont été mobilisés. " Je peux me réjouir que les objectifs pressentis au départ ont été atteints. ... Nous nous attendions à avoir un afflux de 400 personnes; mais nous étions confrontés à la réalité du terrain parce que avons traité plus de 1600 personnes qui sont venues un peu de partout ", a expliqué le chef de la mission, le Pr Charlemagne Simplice Moukouta, au cours d'un point de presse animé le 23 avril à Brazzaville.

L'équipe pluridisciplinaire composée, entre autres, des ophtalmologues, des médecins et des infirmiers a procédé au dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète sucré, aux consultations médicales ainsi qu'aux interventions chirurgicales. Au total, cinquante et une personnes ont été opérées de la hernie et d'autres en gynécologie. Selon le Dr Marcellin Kibelo, l'hypertension artérielle, le diabète sucré et les troubles de rythme sont des facteurs de risque des accidents vasculaires cérébraux.

Ainsi, d'après le rapport de la mission, il y a une prédominance des hypertendus et moins de diabétiques à Impfondo. La drépanocytose pose également beaucoup de problèmes et les patients manquent de traitement préventif. " Ce sont des maladies chroniques nécessitant un suivi particulier et les soins. La Nouvelle Likouala émergente a fait un pas, il faudrait que cette mission soit appuyée par nos autorités pour que la population profite de ce premier travail ", a conclu le pédiatre Kibelo.

Au regard de l'afflux des patients, l'équipe de la diaspora a passé le témoin aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de base d'Impfondo afin de poursuivre l'opération. " Aujourd'hui, nous avons un sentiment de joie, un sentiment de devoir accompli. J'éprouve également un sentiment d'incomplétude parce que du fait du flux, le temps imparti ne nous a pas permis de pouvoir satisfaire tout le monde. Notre mission était tellement courte, mais nous pouvons dire que la population est soulagée ; il y a un travail qui va être poursuivi par nos collègues sur le terrain. Ce travail va être pérennisé non seulement dans la localité d'Impfondo mais aussi dans d'autres départements du pays ", a souligné le responsable de la Nouvelle Likouala émergente en Europe, le Pr Moukouta.

Le président coordonnateur de cette association, Eddie Sergio Malanda, quant à lui, a salué l'action de la délégation de l'Europe qui est venue, d'après lui, témoigner sa solidarité à l'endroit de la population de la Likouala. " Le nécessaire a été fait en collaboration avec les médecins d'Impfondo. Nous ne sommes pas à notre première action, c'est depuis des années que nous luttons et œuvrons aux côtés de la population. Nous soutenons la politique sociale et du développement du président de la République et de son gouvernement. Nous sommes devenus comme le pont entre le gouvernement et la population ", a-t-il indiqué.