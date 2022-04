Sud-Soudan: L'attente du Pape, décisive pour trouver un nouvel accord de paix

Yambio — " Ces derniers mois, nous avons beaucoup craint un retour à la guerre au Sud-Soudan, surtout lorsque le vice-président Machar a suspendu sa participation aux négociations pour la gestion de la sécurité. Une fois la signature obtenue, l'espoir est restauré et les craintes diminuées. Bien sûr, beaucoup doutent de la résilience du nouvel accord et de la capacité des dirigeants politiques à tenir leurs engagements, mais nous voulons mettre notre foi dans les mots prononcés et les promesses faites et continuer à espérer que la guerre ne sera plus qu'un mauvais souvenir". C'est par ces mots que le père Morris Ibiko, directeur du campus de l'Université catholique du Sud-Soudan à Yambio, dans le diocèse de Tombura-Yambio, commente l'accord conclu le 3 avril entre le président du Sud-Soudan Salva Kiir et son adjoint Riek Machar.

L'accord prévoit l'unification du commandement des forces de sécurité dans ce que beaucoup considèrent comme un pas décisif, bien que non définitif, vers la sécurisation du fragile processus de paix. Selon l'accord, les postes de direction dans l'armée, la police et les forces de sécurité nationale appartiendront à la faction du président à 60% et à celle du député à 40%.

Je crois que l'annonce, il y a quelques semaines, de la visite du Pape au Sud-Soudan, poursuit le prêtre, a joué un rôle important dans le rapprochement des parties et la reprise des négociations pour trouver un accord. Le geste hautement symbolique du Pape embrassant les pieds de ces deux dirigeants à Pâques, il y a exactement trois ans au Vatican, et l'appel qui a suivi, ont également laissé une marque indélébile sur la direction politique de notre pays. Je suis sûr que les leaders des factions se sont dit qu'ils ne pouvaient pas accueillir le Pape en juillet dans un pays en guerre : que lui dirions-nous, comment répondrions-nous à ses questions ? à mon avis, c'étaient les bonnes préoccupations qui, d'une certaine manière, les ont aidés à s'entendre. A Rome, ils ont répété qu'ils reconnaissaient dans le Pape un père, le Président, donc, professe être catholique, ils ont estimé ne pas pouvoir le décevoir. Ici, nous pensons que le facteur Francis était quelque chose qui contribuait clairement. De même, l'appel des responsables des Eglises à leur conscience, à être cohérents et à penser à la souffrance du peuple, a également joué un rôle important : la voix et les prières des Eglises portent leurs fruits, et cela nous donne de l'espoir".

La situation déjà critique a été aggravée par les inondations qui ont dévasté certaines régions du pays ces derniers mois, à un niveau sans précédent. La population, épuisée, attend des réponses politiques qui ne viennent pas, en raison également de l'instabilité. "Les inondations et les catastrophes ont mis le Sud-Soudan à genoux. Elles se produisent chaque année mais leur gravité augmente évidemment en raison de la situation dramatique de la population également touchée par la guerre. Les effets, en d'autres termes, sont toujours pires. Il y a eu des dons du Pape et des organismes internationaux, mais je crois qu'il est urgent de trouver une solution politique qui s'attaque au problème et le minimise. Cela ne pourra se faire que lorsqu'il y aura un gouvernement stable et pacifique et lorsque la guerre aura enfin cessé et qu'il y aura de la place pour la politique. Sans stabilité, il est difficile de planifier. Nous nous plaignons de l'absence substantielle des institutions qui devraient s'occuper de ces problèmes au niveau national".

Au début du mois de juillet, le Pape sera à Juba. La population se prépare à l'accueillir avec de grandes attentes : "Il y a une grande attente - note le père Ibiko - les gens espèrent que le pape apportera la paix au Sud-Soudan et ouvrira une nouvelle ère. François aime beaucoup notre pays, les Soudanais disent : nous avons peu de pouvoir, que pouvons-nous faire ? Ne criez que vers Dieu. Mais la visite du Pape est un désir des croyants qui se réalise. Il voulait venir depuis longtemps mais son voyage était toujours reporté pour des raisons de sécurité. Il est très significatif, à mon avis, qu'il ait finalement décidé de venir et de ne plus reporter sa venue malgré le fait que la sécurité ne soit pas encore garantie à 100% et que la situation ne soit pas encore stable. Cela remplit les esprits et les lèvres d'admiration, c'est comme une incarnation des problèmes réels des gens. Cela augmentera la foi en Dieu et en l'incarnation du Christ qui vient dans la réalité des gens tels qu'ils sont, avec leurs problèmes".