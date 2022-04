Algérie: Une exposition sur la femme et la famille productrice au siège du MAE

Alger — Une exposition sur la femme et la famille productrice a été organisée lundi au siège du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger sous le thème "la femme...travail et créativité" pour faire connaitre les produits de cette frange et mettre en avant ses accomplissements dans les différents domaines de l'artisanat.

L'ouverture a été supervisée par le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra et la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou en présence de nombre de ministres et des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.

Ce genre de manifestations reflète "la dynamique de la société" et affirme "la contribution de tous les secteurs dans la démarche de développement global qui s'inscrit dans le cadre du programme du Président de la République", a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

Il a ajouté que cet évènement constituait une occasion pour mettre en exergue le rôle de la femme algérienne dans la société et sa contribution dans le développement national.

Rappelant le combat de la femme algérienne pendant la Guerre de libération et ses contributions dans l'édification du pays, M. Lamamra a affirmé que "l'exposition met en avant l'importance du facteur humain dans le développement national, notamment la gente féminine et les jeunes".

Pour Mme Krikou, cette exposition se veut un espace dédié à la promotion des productions de la femme et de la famille dans les différents filières et domaines outre la diversification de la production nationale.

Et d'ajouter que cette exposition, organisée en coordination avec d'autres ministères, s'inscrit dans le cadre de l'encouragement de la femme à adhérer au processus de production nationale "en application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui accorde un intérêt particulier à l'autonomisation économique de la femme et son émancipation dans les différents domaines".

La délégation ministérielle a sillonné les pavions du salon ou sont exposées les créations de certaines artisanes qui reflètent la richesse et la diversité du patrimoine algérien.