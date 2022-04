Algérie: Une plateforme numérique pour la gestion des zones touristiques

Alger — Une plateforme numérique de gestion et suivi des zones, sites et infrastructures touristiques, a été réalisée dans le cadre de la collaboration entre l'Agence spatiale algérienne (ASAL) et l'Agence nationale de développement du tourisme (ANDT), a indiqué l'ASAL sur son site web.

"Dans le cadre de la collaboration avec l'ANDT, il a été réalisé un système d'information géographique (SIG WEB) dédié à la gestion et le suivi des zones, sites et infrastructures touristiques, accessible via intranet/internet", a précisé la même source.

Il s'agit aussi de "la construction d'une mémoire collective pérenne, sur la gestion et le suivi des actions entreprises, en offrant une meilleure sécurité de l'information exhaustive et mise à jour, des zones, sites et infrastructures touristiques".

L'agence spatiale a rappelé qu'"afin d'assurer sa prise en main, une formation a été assurée au profit des cadres de l'ANDT chargés de la gestion du système, constituant ainsi la dernière phase du projet".

A la clôture de la formation (fin mars 2022), la chargée de la gestion des affaires administratives de l'ANDT a annoncé le lancement officiel de la plateforme, en vue de son exploitation au profit du ministère du Tourisme et de l'Artisanat et de ses directions (DTA).