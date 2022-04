Soudan: Le Ministère des AE précise les dimensions de visite de son sous-secrétaire aux Nations Unies

Khartoum — Le Ministère des Affaires Etrangères a publié lundi un communiqué de presse au sujet de la visite de son sous-secrétaire par intérim, Ambassadeur Nadir Yousif Al-Tayeb, à New York et de ses rencontres avec les responsables des Nations Unies, et la présidente de la session actuelle du Conseil de sécurité et représentante permanente de la Grande-Bretagne, Barbara Woodward.

Le communiqué a affirmé que le sous-secrétaire n'avait pas demandé la fin du mandat de l'UNITAMS, comme cela a été circulé, mais que ses réunions avaient pour but de remettre la matrice sur les exigences du gouvernement soudanais pour soutenir la transition dans le pays.

Le texte publié par le Ministère des Affaires Etrangères a déclaré que le sous-secrétaire par intérim, Ambassadeur Nadir Yousif, s'est rendu à New York, et a rencontré le Président du Conseil de Sécurité dans le mois en cours et représentante permanente de la Grande-Bretagne, Barbara Woodward, et l'a informée des développements et de la situation actuelle au Soudan ainsi que du contenu de la matrice soudanaise reçue par la présidence du Conseil de la Sécurité, qui comprend les priorités et les propositions préparées par les ministères et institutions fédéraux concernés, visant à guider le travail de la mission de l'UNITAMS au cours de la prochaine phase, conformément à l'appropriation nationale du travail de la mission.

Le Ministère des Affaires Etrangères a expliqué que le Sous-Secrétaire a rencontré lors de sa visite à New York des membres de la mission permanente du Soudan, et a tenu des réunions séparées avec l'Assistant du Secrétaire Général des Nations Unies pour les affaires de paix, ajoutant qu'il a également rencontré les membres permanents du Conseil de Sécurité de la Chine, de la Russie, de la Grande-Bretagne, de la France, des États-Unis et les représentants de l'Afrique - du Gabon, du Kenya, du Ghana, ainsi que des représentants des Émirats Arabes Unis et de l'Inde, expliquant que les réunions ont porté sur ce que le Soudan veut de la mission de l'UNITAMS à travers les 11 axes contenus dans la Matrice pour soutenir la transition et l'Accord de Juba pour la paix au Soudan, selon un message dirigé par le Premier Ministre, Abdalla Hamdouk, au Secrétaire Général de l'ONU le 27 Février 2020.

Selon le communiqué, le Ministère a remarqué que certains éditorialistes et sites Web ont circulé des nouvelles fabriquées et mal intentionnées dans laquelle ils ont réclamé que le sous-secrétaire par intérim du Ministère des Affaires Etrangères, Ambassadeur Nadir Yousif, a demandé la fin du mandat de l'UNITAMS, en préparation à l'expulsion du chef de la mission à Khartoum, Volker Perthes.

À cet égard, le Ministère des Affaires Etrangères a donné les précisions suivantes:

Premièrement, que le Sous-Secrétaire a dirigé la délégation du comité exécutif pour agir avec l'UNITAMS à New York afin de remettre la matrice des exigences du gouvernement soudanais pour soutenir la transition dans le pays et mettre en œuvre l'Accord de Juba pour la paix au Soudan, indiquant qu'il s'agit d'organiser les priorités pour le reste de la période de transition afin que l'accent soit mis sur les préparations des élections, puis sur les protocoles les plus urgents comme première étape, au lieu de concentrer l'essentiel du travail de la mission sur le côté politique.

Deuxièmement, le sous-secrétaire n'a pas porté de message avec lui, et ce qui a été publié dans les médias était faux et n'était pas basé sur des faits réels, et simplement des analyses qui n'étaient pas basées sur des informations réelles.

Troisièmement, le ministère aime attirer l'attention des médias sur l'importance de s'en tenir à l'exactitude et au professionnalisme dans les reportages, et de se tenir à l'écart des méthodes de fabrication et d'excitation.

Quatrièmement : Le Ministère renouvelle sa pleine disposition à communiquer avec tous les médias, et que ses portes sont ouvertes devant les demandes des moyennant le Département de l'information et du porte-parole.