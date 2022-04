Soudan: Dr Abdul-Baqi rencontre la délégation de la Compagnie Américaine (Zanpur) pour l'énergie alternative

Khartoum — Le Membre du Conseil de Souveraineté de Transition (CST), Dr Abdul-Baqi Abdul-Qadir Al-Zubair, s'est informé sur les détails du plan de la Compagnie Américaine (Zanpur) pour l'énergie alternative, concernant la construction de la station solaire du Soudan (1) dans la région du Nord Omdurman, d'une capacité de 100 mégawatts.

Lors de sa rencontre Dimanche au Palais Républicain avec la délégation de la compagnie Américaine, Dr. Abdel-Baqi a affirmé son soutien aux projets d'énergie alternative pour servir les citoyens et combler l'écart pour l'alimentation électrique dans le pays.

Le Directeur Régional de la Compagnie, Dr Mohamed Ali Mohamed Ali, a déclaré à la presse que le projet d'énergie alternative du Soudan (1) sera construit d'un coût de plus de 221 millions de dollars, financé par la compagnie Américaine Zanpur et des partenaires des banques et des établissements financiers américains.

Il a indiqué que le projet de la station du Soudan (1), qui produira cent mégawatts, offrira des opportunités d'emploi à 2710 travailleurs.

Le Directeur Régional de la compagnie Américaine a ajouté que le projet est l'un des projets les plus distingués, les plus grands et les plus actualisés en Afrique, et que la station constitue une première étape pour mettre en œuvre 3000 mégawatts à l'avenir.