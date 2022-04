Ile Maurice: Zenes Konekte - Des ateliers pour un meilleur avenir aux jeunes de Roche-Bois

Mettre en avant des jeunes et leur talent. Tel est le but du programme Zenes Konekte, dont le lancement officiel était prévu ce samedi à Roche-Bois au centre Mouvement pour le Progrès de Roche-Bois (MPRB). Mais il n'a pas eu lieu, à cause des manifestations contre le coût de la vie à travers le pays.

Lancé et coordonné par Linley Morvan, le projet regroupe des partenaires de diverses filières pour encadrer et former les jeunes pour l'avenir. "Program Zenes Konekte li dan lespri donn enn zimaz pozitif ek kas stigmatizasion ki zénes dan Rosbwa ek bann landrwa a proximité sibir. MPRB inn konsévwar enn prozé sosioékonomik pou réponn bann problématik kouma aksé ar linformasion, fasilit formasion ek dévlop konpétans bann zenn somer, angazman kominoté bann zenn dan zot kartié", explique-t-il.

les talents des jeunes de Roche-Bois déterminés à quitter la précarité mais qui, malheureusement, sont dépourvus de la formation ou des ressources financières nécessaires. Le MPRB, dont le programme administrator est Gaëtan Abel et la coordinatrice des logistiques, Géraldine Baptiste, leur propose donc un encadrement structuré qui leur permettra d'acquérir des compétences et connaissances à travers des sessions de formation sur le leadership, l'art, la maîtrise de la langue créole, l'écologie, les droits humains et civiques.

Les ateliers comprendront un module sur le business de la musique, centré sur l'environnement et les différents métiers de la musique. Il sera assuré par Béatrice Maunick, une professionnelle du domaine. Asheel Tymun, artiste confirmé et producteur de musique, sera aussi de la partie avec une formation en musique assistée par ordinateur, qui sera délivrée dans un InHouse Studio aménagé dans les locaux du MPRB. La partie histoire de la langue créole sera assurée par Lionel Lajoie, détenteur d'un diplôme en Creole and French Studies de l'université de Maurice. Les participants pourront y découvrir l'histoire du kreol morisien et son évolution, maîtriser l'écriture et la graphie officielle de la langue.

Molly Dinally propose, elle, des sorties éducatives à travers l'île pour permettre aux jeunes d'enrichir leurs connaissances de l'héritage et du patrimoine culturels. Gaëtan Abel assurera la formation en leadership alors que l'art digital sera enseigné par le talentueux Pascal Chellen. Kan Chan Kin sera présent avec son célèbre projet Trash To Music, qui vise à recycler des déchets comme le plastique ou le PVC en instruments de musique. Ces formations seront délivrées en cinq sessions à partir du mois d'août.