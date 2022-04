Afrique: Promotion des valeurs de leadership - Un million de jeunes bientôt formés au Bénin et dans d'autres pays tels la Côte d'Ivoire

Plus d'un million de jeunes du Bénin et d'autres pays africains dont la Côte d'Ivoire vont bientôt bénéficier d'une formation aux valeurs de leadership. Il s'agit de la première phase d'une série de coaching sur la transformation que la Fondation Focus compte organiser jusqu'au 31 décembre 2023.

Les détails de ce projet dénommé " Projet i-Transform Africa " ont été livrés par Raphaël Tchomnou Ngantchop, président de la Fondation Focus, coach professionnel, expert certifié des transformations culturelles et organisationnelles, ce lundi 25 avril 2022 dans les locaux de son institution, concomitamment à Abidjan et à Cotonou au Bénin. C'était à l'occasion de la conférence de presse de lancement.

Ces formations débuteront par une première mission à partir du 12 au 20 août 2022. Pendant ce moment, plus de 200 coaches seront déployés pour animer des séminaires destinés aux jeunes de 10 à 14 ans ; 15 à 18 ans et de 19 à 25 ans. Déjà une phase d'enquête sera lancée le 29 avril 2022 pour s'achever le 15 mai de cette année. Pendant ce processus, des adolescents de la tranche d'âge de 15 à 25 ans auront la possibilité de répondre à un questionnaire qu'ils recevront via les réseaux (Whatsapp et Facebook). Le Bénin est le pays pilote de ce projet transformationnel. Outre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Cameroun bénéficieront de ce programme. L'objectif est de former en 2 ans au 20% de la population jeune, dans le cadre de l'implémentation du " Projet i-Transform Africa ".