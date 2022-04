Cote d'Ivoire: Message du Chef de l'Etat, nomination du vice-Président, reconduction du Premier ministre... - Retour sur une semaine riche en actualité

communiqué de presse

L'actualité de la semaine écoulée a été marquée par le discours sur l'état de la nation du Président de la République, Alassane Ouattara, au cours duquel il a désigné le vice-Président de la République et annoncé la reconduction du Premier ministre Patrick Achi. Et par la formation, mercredi, du nouveau gouvernement. Retour sur ces temps forts

Devant le parlement réuni en Congrès à Yamoussoukro, le Président Alassane Ouattara a présenté les efforts de la Côte d'Ivoire. A l'occasion de son discours sur l'état de la Nation prononcé, le 19 avril, face au Parlement (Assemblée nationale et Sénat) réuni en congrès à Yamoussoukro, le Président de la République, Alassane Ouattara, a présenté les efforts du gouvernement dans le domaine de la santé. " Notre pays poursuit sa marche vers le développement. Dans le secteur de la santé, le vaste programme hospitalier qui a été lancé en 2018 s'est accéléré au cours de ces derniers mois, en vue d'offrir des soins de qualité aux populations sur l'ensemble du territoire national et de consolider la mise en oeuvre de la Couverture maladie universelle (Cmu) ", a déclaré Alassane Ouattara. Il a aussi relevé que l'État a accordé une subvention de 120 milliards de FCfa sur la période de janvier à avril 2022 pour lutter contre la cherté de la vie. Le Président de la République a également félicité tous les acteurs du dialogue politique pour l'engagement qu'ils ont pris de se départir de la violence comme mode d'accession au pouvoir.

Nomination de Tiémoko Meyliet Koné:

Le Président de la République Alassane Ouattara a annoncé devant le Parlement que son choix s'est porté sur l'actuel gouverneur de la Bceao, Tiémoko Meyliet Koné, comme vice-Président de la République pour ses qualités d'excellent économiste. Cette annonce a été faite lors de son adresse sur l'état de la nation devant les députés et sénateurs réunis en congrès le 19 avril 2022 à Yamoussoukro. Tiémoko Meyliet Koné est un expert-banquier, économiste de formation. Arrivé à la tête de la Bceao le 30 mai 2011 en tant que gouverneur par intérim, il a été confirmé le 17 août 2014. Il a, après ses études supérieures en sciences économiques, finalisé sa formation financière et monétaire au Centre de formation de la Bceao de 1973 à 1975, ainsi qu'à l'Institut du Fonds monétaire international (Fmi) à Washington en 1979.

Prestation de serment de Tiémoko Meyliet Koné:

Le nouveau vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a prêté serment, le mercredi 20 avril à Abidjan, devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle, et en présence du Président de la République, Alassane Ouattara, du Premier ministre Patrick Achi, des membres du corps diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire et de plusieurs autres personnalités. Cette investiture marque officiellement l'entrée en fonction du vice-Président, après sa nomination, la veille, par le Président Alassane Ouattara, en accord avec le Parlement réuni en congrès le 19 avril 2022 à Yamoussoukro. Le nouveau vice-Président a affirmé mesurer la tâche qui est désormais la sienne. Tâche qu'il occupe aux côtés du Président de la République avec humilité. À l'occasion de la cérémonie solennelle de prestation de serment, le mercredi 20 avril à Abidjan, le nouveau vice-président, Tiémoko Meyliet Koné, en sa qualité d'expert- banquier s'est engagé à poursuivre les actions de transformation de l'économie ivoirienne sous l'autorité du Président Alassane Ouattara.

Reconduction de Patrick Achi comme Premier ministre:

Patrick Achi a été reconduit comme nouveau Premier ministre par le Président de la République, Alassane Ouattara, qui s'exprimait sur l'état de la nation devant les députés et sénateurs réunis en congrès, le 19 avril à Yamoussoukro. Nommé Premier ministre le 26 mars 2021, Patrick Achi a présenté la démission de son gouvernement au Président de la République Alassane Ouattara, le 13 avril 2022. Technocrate averti, Patrick Achi est titulaire d'une maîtrise de physique obtenue en 1979 à l'université de Cocody en Côte d'Ivoire, d'un diplôme d'Ingénieur de l'École supérieure d'électricité et d'un master en management de l'université Stanford. En octobre 2000, il est nommé ministre chargé des Infrastructures économiques. Il conserve ce poste jusqu'en février 2010. Sous la présidence d'Alassane Ouattara, Patrick Achi est reconduit au même poste, du 11 avril 2011 au 11 janvier 2017. En janvier 2017, il est nommé secrétaire général de la Présidence de la République. À la suite de la désignation de Hamed Bakayoko comme Premier ministre en juillet 2020, en remplacement d'Amadou Gon Coulibaly, décédé, Patrick Achi est nommé ministre d'État, en plus de sa fonction de Secrétaire général de la Présidence de la République.

Gouvernement : une équipe de 32 membres:

Dans un communiqué signé du Président de la République Alassane Ouattara, le mercredi 20 avril 2022, le Secrétaire général de la Présidence de la République, Abdourahmane Cissé, a annoncé le nouveau gouvernement composé de 32 membres, dont deux nouveaux entrants, contre 41 membres dans le gouvernement précédent. Les deux nouveaux ministres entrants sont le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa

Coulibaly en remplacement de Thomas Camara et la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck en remplacement de Harlette Badou N'guessan Kouamé. Certains ministres ont changé de ministères, notamment, Laurent Tchagba qui remplace Alain Richard- Donwahi aux Eaux et Forêts. Premier conseil du nouveau gouvernement : le gouvernement exhorte à accélérer la mise en oeuvre des trois priorités pour l'année 2022

Le Président de la République Alassane Ouattara a exhorté les membres du nouveau gouvernement à accélérer la mise en oeuvre des trois priorités de l'année 2022 : la transformation de l'économie, l'emploi des jeunes et des femmes, ainsi que la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. C'était le jeudi 21 avril 2022 à Abidjan, à l'ouverture du premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement formé 24 heures plus tôt. Il a également invité le gouvernement à agir dans le strict respect des principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires publiques et de suivre de manière rigoureuse la gestion des établissements publics qui sont sous leur autorité. Le Premier ministre s'engage à traduire en actions visibles les orientations du Président de la République. Le Premier ministre Patrick Achi, reconduit dans ses fonctions, s'est engagé, avec le nouveau gouvernement, à traduire en actions visibles les orientations du Président de la République Alassane Ouattara, pour une nation en paix, prospère et solidaire. Patrick Achi s'exprimait, le jeudi 21 avril à Abidjan, à l'occasion du premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement formé le mercredi 20 avril. Ces orientations, à en croire le Chef du gouvernement, comprennent les trois priorités de l'année 2022. A savoir la transformation de l'économie par l'accélération de l'industrialisation, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes et la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption.

Alassane Ouattara exhorte le nouveau gouvernement

à se mettre au travail

Le Président de la République Alassane Ouattara a exhorté le Premier ministre

Patrick Achi et les membres du nouveau gouvernement à se mettre au travail dès à présent afi n d'accélérer la mise en oeuvre du programme " Une Côte d'Ivoire solidaire" qui vise le bien-être des populations. C'était le jeudi 21 avril 2022 à Abidjan, à l'ouverture des ministres du nouveau gouvernement formé la veille. "J'attends de vous beaucoup plus d'initiatives et de célérité dans la mise en oeuvre de notre programme "une Côte d'Ivoire solidaire" dont l'objectif premier est l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens", a insisté leChef de l'État.