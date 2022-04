Sénégal: Retombées de la visite du président Sall - L'ambassadeur d'Arabie Saoudite "confiant"

Dakar — L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Sénégal, Saad Abdallah Al Nofaia, s'est dit "confiant" quant aux "résultats" de la récente rencontre entre le Serviteur des deux Saintes Mosquées, le prince héritier Mouhammad Ben Salman Abdel Aziz Al-Saoud, et le président sénégalais Macky Sall.

Le chef de l'Etat effectue depuis jeudi une visite d'amitié et de travail dans le royaume saoudien, où il a été reçu vendredi par Prince Mouhammad Ben Salman. Dans un communiqué, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Dakar s'est dit "confiant sur les résultats de la rencontre entre le Serviteur des deux Saintes Mosquées, le prince Mouhammad Ben Salman Abdel Aziz Al-Saoud et le président du Sénégal, Macky Sall". Le tête-à-tête entre les deux hommes d'Etat "intervient dans le cadre d'un renforcement continu des relations historiques qui existent entre nos deux pays frères, en plus des liens fraternels entre nos dirigeants et nos deux peuples", a relevé le diplomate saoudien.

Il considère que "ces rencontres au plus haut niveau reflètent l'intérêt commun de [faire] croitre davantage" la coopération entre les deux pays "dans tous les secteurs pour l'amener à des niveaux plus avancés pour l'intérêt" des peuples saoudien et sénégalais. Lors de leur rencontre qui a eu lieu à Djeddah, le président Macky Sall et le prince Mohammad Ben Salman ont passé en revue la coopération entre le Sénégal et le Royaume d'Arabie-Saoudite. "Le Sénégal et l'Arabie Saoudite entretiennent de solides relations d'amitié et de coopération que nous avons décidé de renforcer et diversifier", a twitté le chef de l'Etat sénégalais. L'Agence de presse saoudienne (SPA) rapporte que Son Altesse Royale, le prince Mohammad Ben Salman Ben Abdulaziz, prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, a reçu vendredi le président de la République du Sénégal Macky Sall, en visite dans le Royaume.

Au cours de cette audience, "les aspects des relations entre les deux pays frères, les domaines de la coopération bilatérale et les moyens de la renforcer et de la développer ont été passés en revue, en plus de nombre de questions d'intérêt commun", rapporte la même source. Il signale que l'audience s'est déroulée en présence du prince Turki bin Mohammad bin Fahd bin Abdulaziz, ministre d'État et membre du cabinet, du Prince Abdulaziz bin Saud bin Naif bin Abdulaziz, ministre de l'Intérieur, du Dr. Musaed bin Mohammed Al-Aiban, ministre d'État, membre du cabinet et conseiller à la sécurité nationale. Il y avait aussi Ahmed bin Aqeel Al-Kateeb, ministre du Tourisme, et Saad Al-Nafaei, ambassadeur saoudien au Sénégal, selon l'Agence de presse saoudienne. Côté séngalais, il y avait Aïssata Tall Sall, ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Omar Demba Ba, ministre et conseiller diplomatique du président sénégalais et Mamadou Ndiaye, ambassadeur du Sénégal en Arabie-Saoudite.