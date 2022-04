Afrique: La préparation et l'organisation, clés de la réussite des JOJ Dakar 2026 (ministre)

Dakar — La préparation et l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 "exigent l'attention et la contribution de tous", en vue d'assurer la réussite des compétitions prévues à l'occasion de ce rendez-vous qui constitue "une grande priorité pour le Sénégal", a déclaré lundi à Dakar, le ministre des Sports, Matar Bâ.

"Les Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 constituent, en effet, une grande priorité pour le Sénégal. Par conséquent, leur préparation et leur organisation appellent et même exigent l'attention et la contribution de tous, après avoir engagé la nation et le continent africain tout entier à en relever le défi", a-t-il indiqué. Le ministre des Sports s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture d'une session de formation au profit d'entraîneurs en provenance de pays francophones. Cette session de formation se tient à l'arène nationale. Il a souligné que "Dakar 2026" est un projet de dimension majeure et mondiale que le Sénégal reçoit au nom et pour le compte de toute l'Afrique, avec l'implication et la contribution de tous les pays amis à travers tous les continents. Il a assuré que le président Macky Sall a pris à cet effet "toutes les mesures nécessaires et appropriées", en relation avec le gouvernement et le mouvement sportif national.

Il a indiqué que le chef de l'Etat a en outre "sollicité et requis la contribution et l'implication effectives des Collectivités territoriales concernées, notamment les communes de Dakar, de Saly et de Diamniadio qui accueillent les compétitions sportives". "En conséquence, il m'a instruit, en parfait accord avec le Comité olympique et la Coordination des JOJ Dakar 2026, de veiller personnellement à la mise en œuvre de démarches inclusives pour une préparation et une organisation de qualité de la manifestation", a-t-il informé. Matar Ba a rappelé les efforts du gouvernement dans la construction d'infrastructures. Il a remercié à cet effet toutes les nations amies pour le soutien "indéfectible qu'elles apportent au Sénégal, particulièrement dans le domaine des infrastructures sportives et en direction des Jeux olympiques de la jeunesse 2026".

A cet égard, il a cité plus particulièrement la Chine et la France. Il pense que "la réussite des JOJ 2026 dépend, dans une large mesure, de la qualité des ressources humaines chargées de conduire les activités retenues dans le programme de mise en œuvre". Le stage de formation, organisé par le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) jusqu'au 30 avril, en relation avec l'Association francophone des Comités nationaux olympiques (AFCNO), se tient en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Cette session de formation dirigée par des experts français, tunisiens et sénégalais est ouverte à des candidats venant de vingt pays. Quinze Sénégalaises y prennent part.