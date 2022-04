Sénégal: Le plan d'urgence pour moderniser Dakar-Plateau disponible en mai prochain, selon Oumar Guèye

Dakar — Le plan d'urgence destiné à la modernisation de l'arrondissement de Dakar-Plateau, réclamé au gouvernement par le chef de l'Etat en Conseil des ministres, le 6 avril dernier, sera disponible dans la première quinzaine de mai prochain, a assuré, lundi, à Dakar, le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement du territoire, Oumar Guèye.

"L'élaboration de ce plan d'urgence et la mise en œuvre des projets structurants, échelonnés et programmés (... ) permettront d'améliorer le cadre de vie des populations, de favoriser le développement des activités économiques, sportives et socioculturelles, de réhabiliter, d'étendre et d'équiper des écoles, hôpitaux, centres de santé et marchés", a promis M. Guèye. Il a donné ces assurances lors d'une réunion préparatoire du plan en question, qui "contribuera à la prise en charge des préoccupations des populations de l'arrondissement de Dakar-Plateau en termes (... ) d'éducation, de santé et de protection sociale, d'assainissement et de modernisation des marchés". Lors du Conseil des ministres du 6 avril 2022, le président de la République avait demandé au ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement du territoire de "finaliser, dans les meilleurs délais, avec les ministres et maires concernés, un plan d'urgence de modernisation de l'arrondissement du Plateau". La commune du Plateau constitue le centre-ville de Dakar et abrite les services les plus essentiels de l'Etat, en plus d'être un important carrefour pour le commerce et les affaires. Cette initiative de Macky Sall concerne les communes de Dakar-Plateau, de Fann-Point E-Amitié, de Gorée, de Gueule Tapée-Fass-Colobane et de la Médina, qui constituent l'arrondissement de Dakar-Plateau. Selon Oumar Guèye, la modernisation prévue prendra en compte les "penc" lébous (les sites historiques de la communauté des Lébous), le cadre de vie, la gestion des déchets, l'accès à l'eau, à l'emploi et à la formation, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, etc.

Le Plan national d'aménagement et de développement territorial (PNADT) adopté lors d'un conseil présidentiel du 24 janvier 2020 prend en compte le département de Dakar et l'arrondissement de Dakar-Plateau, a rappelé Oumar Guèye. Selon lui, le PNADT tient compte de l'environnement et des ressources naturelles, des "dynamiques démographiques et spatiales", du développement humain et des "dynamiques économiques". Il a précisé que le but de la réunion de ce lundi est d'"identifier les urgences de l'arrondissement de Dakar-Plateau et de proposer des solutions pragmatiques [aux] populations" de cette portion du département de Dakar, qui concentre une importante partie de la population dakaroise.

Le ministre de la Pêche et maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, a demandé à son collègue chargé des Collectivités territoriales, lors de la réunion, de veiller à "la restructuration des quartiers traditionnels" de la commune, "qui sont l'âme de la ville". Le plan réclamé par le chef de l'Etat doit prendre en compte l'assainissement du Plateau, a-t-il souligné. Alioune Ndoye affirme que c'est une "urgence", pour sa commune, de voir l'Etat s'occuper de la vétusté de certains bâtiments de Dakar-Plateau, de l'absence d'infrastructures sportives et de l'accès difficile au logement, qui pousse souvent des jeunes de la commune à aller habiter ailleurs, où les prix du loyer sont abordables. "L'Etat doit davantage accompagner la commune de Dakar-Plateau parce qu'elle est au cœur de la région de Dakar", a souligné Alioune Ndoye, estimant que sa commune est souvent "reléguée au second plan parce que les gens pensent que tout y va bien". Pourtant, "nous avons les mêmes difficultés que les autres communes", a argué le maire du Plateau.