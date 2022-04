Sénégal: Plus de 2000 mariages bénis par la présidente de la FPU

Dakar — Deux mille cent couples de différents pays ont reçu, récemment, à Séoul (Corée du Nord), la bénédiction de la présidente de la Fédération universelle pour la paix (FPU), Dr Hak Ja Han Moon, a appris l'APS de ladite fédération.

Cette cérémonie de bénédiction a été organisée le week-end dernier au Centre international Cheongshim pour la paix de Séoul, précise-t-elle dans une vidéo. Elle s'est tenue à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire du mariage de l'évangéliste, feu révérend Sun Myung Moon (1920-2012) et du Dr Hak Ja Han Moon, née en 1943. La présidente de la FPU, qui perpétue depuis la disparition de son époux, la célébration de ces mariages collectifs, a procédé, à la remise d'alliances aux 13 couples triés sur le volet lors de cette manifestation organisée dans une salle surchauffée lors d'un spectacle en sons et lumières. "Ces magnifiques couples bénis sont déterminés à mener une vie centrée sur Dieu et nous prions pour qu'ils réussissent leurs missions dans le chemin tracé par le Créateur", a souligné Dr Hak Ja Han Moon.

Elle a dit son souhait de voir ces couples dont les hommes sont habillés de costumes noirs et les femmes de robes blanches, "devenir des familles modèles qui vont conduire à la providence, réaliser l'idéal de Dieu". Ce festival de bénédiction de mariage a été enrichi par la prestation de nombreux groupes de chants, de danse, mais aussi par une parade de présentation des drapeaux des différents pays de provenance des couples, etc. La présidente de la FPU, qui fêtait ainsi ses 62 ans de mariage, a consacré sa vie à la recherche de la paix en travaillant avec des chefs d'Etat, des personnalités politiques, des lauréats de Prix Nobel, des chefs religieux, des artistes de renommée internationale, etc.