Afrique: Services de transport et d'entreposage - Une amélioration de 50,4% du chiffre d'affaires au 4ème trimestre 2021

Dans sa Note sur les évolutions économiques récentes (Neer), l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a analysé le chiffre d'affaire dans les services.

Selon l'Ansd, en variation annuelle, le chiffre d'affaires des services de transport et d'entreposage a connu une amélioration de 50,4% au quatrième trimestre 2021. Cette performance, explique l'Ansd, est en relation avec l'augmentation des activités de toutes les sous-branches sauf les activités de poste et de courrier qui se sont détériorées de 3,6%. Par rapport aux quatre trimestres de l'année 2020, le chiffre d'affaires des services de transport et d'entreposage a connu une hausse de 44,5% en 2021. Au quatrième trimestre 2021, le chiffre d'affaires des services immobiliers est ressorti en hausse de 22,4%, par rapport à celui de la période correspondante de l'année précédente. Cette situation est imputable à l'augmentation du chiffre d'affaires des activités des agences immobilières (+38,5%) et de la location immobilière et activités sur biens propres (+22,2%).

En revanche, sur les quatre trimestres de 2021, le chiffre d'affaires des services immobiliers s'est replié de 2,2%, en comparaison à celui de 2020. Le chiffre d'affaires des services de soutien et de bureau s'est redressé de 30,8% au quatrième trimestre 2021, comparativement au trimestre correspondant de l'année précédente. Ce résultat découle de la poursuite de la reprise des activités de toutes les sous-branches exceptés les services " enquêtes et sécurité " qui connaissent une baisse de 3,3% sur la période sous revue.

Au cours des quatre trimestres de 2021, le chiffre d'affaires des services de soutien et de bureau s'est accru de 18,2%,comparativement à celui de l'année précédente. Le chiffre d'affaires des services d'hébergement et de restauration s'est relevé de 56,6% au quatrième trimestre 2021, comparé à la même période de l'année précédente. Cet accroissement est dû à la poursuite de la reprise des activités d'hébergement (+90,8%) et de restauration (+42,6%) qui avaient été touchées par les mesures restrictives liées à la pandémie du Covid-19 au quatrième trimestre 2020.

Sur les quatre trimestres de 2021, le chiffre d'affaires des services d'hébergement et de restauration a crû de 99,8%, comparativement à 2020. Au quatrième trimestre 2021, le chiffre d'affaires des services spécialisés, scientifiques et techniques a diminué de 25,2% en variation annuelle, en liaison avec le recul de celui de la totalité des sous-branches d'activités. Sur les quatre trimestres de 2021, le chiffre d'affaires des services spécialisés, scientifiques et techniques a également chuté de 16,5%, relativement à celui de 2020.