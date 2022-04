Afrique: Consommation - Progression de 0,9% des prix au 4ème trimestre 2021

Dans sa Note sur les évolutions économiques récentes (Neer), l'Agence nationale de la statistique et de la démographique (Ansd) a analysé les prix à la consommation au quatrième trimestre 2021.

Selon le document, la tendance haussière des prix à la consommation notée au cours des deux précédents trimestres a continué au quatrième trimestre de l'année 2021, mais dans une proportion moindre. "En effet, les prix à la consommation ont progressé de 0,9% après avoir enregistré une croissance de 3,8% au trimestre précédent. Cette hausse est en partie expliquée par celle des prix des " produits alimentaires et boissons non alcoolisées " (+1,1%), des services de " logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles " (+1,3%), de " l'enseignement " (+1,6%), ainsi que des " restaurants et hôtels " (+1,6%).

En comparaison au quatrième trimestre de 2020, les prix à la consommation se sont accrus de 3,3%. De plus, hormis les services de " communication " (-3,6%), toutes les fonctions du panier ont affiché une croissance des prix sur la période sous revue. Le taux d'inflation annuel est ressorti à 2,2% en 2021 ", précise l'Ansd. Elle ajoute qu' au quatrième trimestre 2021, les prix de production industrielle ont progressé de 7,6% comparativement à ceux du trimestre précédent. Cette évolution s'explique, essentiellement, par la hausse des prix des produits des industries extractives (+6,3%) et ceux des industries manufacturières (+9,1%). Les prix des produits des industries environnementales et de l'électricité, du gaz et de l'eau sont stables sur la période sous revue. Au quatrième trimestre 2021, les prix de production industrielle ont progressé de 20,2% comparativement à ceux de la même période de 2020. De même, les prix

moyens sur les douze mois de 2021 ont augmenté de 10,2% en comparaison avec ceux de l'année précédente. L'accroissement des prix dans les industries extractives est lié à l'amélioration des prix des minerais métalliques (+4,3%) et autres produits des industries extractives (+8,6%). La hausse des prix des produits manufacturiers, est essentiellement, attribuable à l'augmentation des prix des " produits agro-alimentaires " (+11,1%), des " produits du raffinage et de la cokéfaction " (+15,9%) et des " produits chimiques, pharmaceutiques, du travail du caoutchouc et du plastique " (+14,5%). Les prix de l'égrenage de coton se sont accrus de 14,3% en variation trimestrielle et de 23,0% en variation annuelle. De même, ils ont augmenté de 11,3% sur les quatre trimestres de 2021 comparativement à ceux de la même période de l'année précédente.