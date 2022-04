Afrique: Elim. CAN 2023 - Le Malawi promet de valoriser encore les joueurs locaux

Le sélectionneur du Malawi s'est prononcé sur le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023. Comme lors des phases finales du tournoi au Cameroun, Mario Marinica promet de miser encore sur les joueurs évoluant dans la TNM Super League malawite.

Le Malawi a été tiré au sort dans le Groupe D, aux côtés de l'Égypte, de la Guinée et de l'Éthiopie pour les éliminatoires de la compétition continentale. Les Flammes qui ont échoué au second tour de la CAN 2021 visent mieux. Mais la stratégie de valorisation des joueurs locaux n'a pas changé.

" A la CAN [2021], nous étions l'équipe avec le plus de joueurs jouant dans la ligue locale (14 sur 28). Cela ne changera probablement pas cette fois non plus. Vous comptez sur la sélection des joueurs au mérite et sur la forme, et lorsque ces joueurs ne jouent pas régulièrement, c'est une tâche difficile. Mais en fin de compte, nous devons nous contenter des meilleurs joueurs que nous avons sous la main. ", a déclaré Marinica au COSAFA Show.