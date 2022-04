Congo-Brazzaville: Rencontre citoyenne - Arlette Soudan-Nonault échange avec les ressortissants de Mbama

La candidate du Parti congolais du travail (PCT) aux élections législatives dans la circonscription unique du district de Mbama, dans le département de la Cuvette Ouest, Arlette Soudan-Nonault, a échangé avec les ressortissants de ce district présents à Brazzaville, le 23 avril, à la maison commune de Ouenzé, le cinquième arrondissement de la ville capitale.

Investie par le PCT aux élections législatives de juillet 2022 à Mbama, Arlette Soudan-Nonault a expliqué aux filles et fils de cette circonscription présents à Brazzaville le sens de sa candidature. " Pendant longtemps, j'ai entendu dire que le président Denis Sassou N'Guesso n'aime pas les gens de la Cuvette Ouest. C'est faux, puisque c'est lui qui a validé ma candidature auprès du secrétaire général du PCT pour que je vienne à Mbama ", a-t-elle affirmé.

Au cours de cette rencontre citoyenne, la candidate du PCT à Mbama a parlé de ses origines (méconnues par certains ), lançant un message républicain à l'endroit des ressortissants de ce district. " La terre de Mbama appartient à tous. Il n'y a pas de dépositaires à Mbama plus que d'autres... ", a dit Arlette Soudan-Nonault, indiquant que sa candidature est placée sous le double signe de l'unité et du développement.

" Je viens à Mbama pour travailler dans l'unité, la cohésion avec toutes ses filles et tous ses fils, parce que si nous faisons la politique, c'est parce que nous avons une vision et nous au PCT, la matérialisation de cette vision a été exprimée par un homme, le président Denis Sassou N'Guesso. Je viens à Mbama pour vous dire que nous avons identifié les différents projets, nous allons faire le point de ce qui a marché, et de ce qui n'a pas marché pour voir comment nous devons avancer et accélérer la marche vers le développement ", a-t-elle expliqué.

Membre du bureau politique du PCT, Arlette Soudan-Nonault a retracé son parcours dans cette formation politique, de même qu'au gouvernement dont elle est membre depuis 2016, occupant tour à tour les portefeuilles de Tourisme et Loisirs, Tourisme et Environnement, et actuellement Environnement, Développement durable et Bassin du Congo. " J'ai pris l'engagement de venir au PCT parce que c'est la matrice originelle et originale. Je reste dans le moule qui a fait les partis. J'ai choisi le PCT par la vision idéologique du président du Comité central qui est le président Denis Sassou N'Guesso ", a-t-elle laissé entendre.

Enfin, la candidate du PCT à Mbama a lancé un appel à l'ensemble de la population de cette circonscription, concernée par le scrutin de juillet prochain, à s'inscrire massivement sur les listes électorales.