Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur et universitaire - De nouveaux comités de gestion dans dix universités et instituts supérieurs de quatre provinces

La décision prise en attendant les mesures d'application des dispositions légales relatives à l'élection des recteurs et des directeurs généraux dans les universités et instituts supérieurs du pays est motivée par la nécessité et l'urgence de désigner et de nommer de nouveaux animateurs des comités de gestion de ces établissements en vue de répondre à l'impératif de leur développement " qui exige compétences, dynamisme, rigueur et transparence ".

Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Muhindo Nzangi Butondo, a signé, le 18 avril, des arrêtés portant désignation et nomination des membres des comités de gestion dans dix universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo. Ces nouvelles décisions concernent quatre provinces dont le Kongo central, l'Ituri, le Sud-Kivu et la Tshopo.

Le ministre justifie sa décision par la nécessité et l'urgence de désigner et de nommer des nouveaux animateurs des comités de gestion de ces établissements en vue de répondre à l'impératif de leur développement " qui exige compétences, dynamisme, rigueur et transparence ".

Muhindo Nzangi Butondo rappelle, par ailleurs, que cette décision est prise en attendant les mesures d'application des dispositions légales relatives à l'élection des recteurs et des directeurs généraux dans les universités et instituts supérieurs du pays.

Les établissements visés par ces arrêtés et qui devraient avoir des nouveaux animateurs sont notamment l'Université de Kaziba, l'Université du cinquantenaire de Lwiro, l'Institut supérieur des techniques médicales de Lwiro, l'Institut supérieur pédagogique de Kaziba, l'Institut supérieur des techniques médicales de Bunia, l'Institut supérieur pédagogique de Matadi, l'Institut supérieur des techniques médicales de Bunia, l'Institut du Bâtiment et Travaux publics de Kisangani, l'Université officielle de Bukavu, l'Institut supérieur pédagogique de Kamituga ainsi que l'Institut supérieur de développement rural de Kaziba.