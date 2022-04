Algérie: Le Premier ministre reçoit une délégation de la Confédération nationale du patronat algérien

Alger — Le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane a reçu lundi à Alger une délégation de la Confédération nationale du patronat algérien (CNPA) conduite par M. Said Nait Abdelaziz, et comprenant les présidents de l'Union nationale des transporteurs, de l'Union nationale des investisseurs, des propriétaires et exploitants de stations-service et de carburant et des opérateurs économiques, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Au cours de la rencontre, le Premier ministre a écouté des exposés des représentants de cette Confédération portant leur vision pour la reprise économique et a discuté des mécanismes efficaces pour atteindre les objectifs énoncés dans le plan d'action du gouvernement.

A cet égard, le Premier ministre a réaffirmé, selon le communiqué, que le gouvernement va de l'avant, conformément aux directives du président de la République, pour créer tous les facteurs qui conduisent à l'édification d'une économie forte et diversifiée, "dont l'institution est le principal moteur de la croissance dans le but de créer de la richesse et des emplois, et ses répercussions positives pour renforcer le pouvoir d'achat du citoyen".

Par ailleurs, la rencontre a abordé la question de la nécessité de "rétablir la confiance entre les composantes du circuit économique", que le gouvernement place parmi ses priorités et y travaille en renforçant les canaux de communication, ce qui permettra "d'éliminer la culture de la rente et redonner de la valeur au travail dans la société", selon la même source.