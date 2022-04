Congo-Kinshasa: La vocation et la mission sacerdotales, don et mystère à préserver

Kinshasa — La vocation sacerdotale est un don et un mystère : c'est ce qu'a souligné l'Archevêque de Kinshasa, le Cardinal Fridolin Ambongo Besungu, en s'adressant aux plus de six cents prêtres réunis autour de lui pour la célébration de la messe chrismale en la cathédrale Notre-Dame du Congo.

La célébration du Jeudi Saint a été l'occasion de réfléchir sur l'identité du prêtre et de rappeler aux prêtres congolais de prendre conscience de la relation entre l'onction et l'envoi, les invitant ainsi à être toujours disponibles pour la mission, aussi exigeante soit-elle.

L'Archevêque de Kinshasa n'a pas manqué de mentionner la controverse déclenchée par l'exhortation des Évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) " A l'école de Jésus ". Pour une vie sacerdotale authentique", publié en mars dernier. Le Cardinal a parlé d'une "confusion résultant d'une mauvaise interprétation du texte" et d'une lecture sélective de celui-ci, qui a provoqué une focalisation déformée sur les relations amoureuses irrégulières des prêtres et des personnes qui y sont impliquées. Le Cardinal Fridolin a replacé l'exhortation des Évêques dans son contexte, précisant qu'il ne s'agissait ni d'une nouveauté ni d'une invention congolaise, mais d'un rappel des exigences de la doctrine et de la discipline de l'Église sur le célibat des prêtres. Il a donc exhorté tous les prêtres à "veiller et prier pour ne pas entrer en tentation".

La vie des prêtres au Congo est difficile, surtout dans certains contextes : il y a des violences et des enlèvements contre les prêtres.

La situation est particulièrement grave au Nord-Kivu (proche de l'Ouganda), dont la capitale est Goma. Il existe des groupes "rebelles" qui terrorisent la population, et les prêtres et missionnaires chrétiens en sont souvent les victimes.

L'Eglise locale se prépare à accueillir le Pape François, qui sera en RDC lors de son voyage africain du 2 au 5 juillet. Le Pape découvrira un pays en proie à des conflits armés, où l'Eglise joue un rôle politique majeur et où les catholiques représentent 40% des 90 millions d'habitants.