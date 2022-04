Madagascar: Andry Rajoelina - Augmentation de salaire face à la hausse inévitable des prix des carburants

Le président de la République a annoncé, hier, une mesure concernant le salaire. Une augmentation est prévue pour les fonctionnaires et aussi pour le secteur privé.

La nouvelle a vite fait le tour des agents de l'Etat qui ont attendu une telle annonce depuis plus de deux ans. Aucune augmentation n'a plus été inscrite dans la fiche de paie des agents de l'Etat depuis 2020. Quant au secteur privé, une concertation avec le patronat serait un préalable à cette nouvelle mesure qui devrait arrondir à la fin du mois des millions d'employés du secteur privé. Cette table ronde a été annoncée par le président de la République, hier. La conjoncture actuelle est difficile et l'inflation est inévitable, a-t-il affirmé. De même, " la hausse des prix à la pompe est aussi incontournable " selon Andry Rajoelina. La crise ukrainienne pèse lourd pour l'économie mondiale, et impacte les prix de certaines denrées, a soutenu le Chef de l'Etat. Les conséquences seront donc inéluctables, poursuit-il. L'inflation et la flambée des prix sont, d'ailleurs, déjà senties.

Plan de redressement. Le président de la République a rencontré la presse, hier au palais d'Etat d'Iavoloha, pour présenter officiellement le bilan de son dernier voyage aux Etats-Unis. " Les résultats sont positifs " a, d'emblée, affirmé Andry Rajoelina. " Plusieurs partenaires ont tendu leurs mains pour soutenir le plan de redressement du pays " poursuit-il. Notamment les institutions de Bretton Woods et les Américains. Au premier plan, la Banque Mondiale va financer les 415 millions USD nécessaires pour la réalisation du plan national de redressement estimé à 978 millions USD. Le Chef de l'Etat est également revenu sur le sujet des deux autres projets évalués à 534 millions USD qui ont été également signés entre l'Etat malgache et la Banque Mondiale, dont 400 millions USD vont être destinés à financer des infrastructures routières et les 134 millions pour la santé et la protection sociale. Pour sa part, l'agence américaine de développement (USAID) apporte également son soutien financier au pays à hauteur de 495 millions USD jusqu'à l'horizon 2025. Le président de la République a aussi rappelé que cette enveloppe sera destinée, dans sa grande partie, à financer la protection de l'environnement et l'insécurité alimentaire dans le sud. La coopération de Madagascar avec ses partenaires " est donc au beau fixe " a-t-il soutenu. Et, selon toujours Andry Rajoelina, Madagascar est déjà à mi-chemin de sa réintégration au Millenium Challenge Corporation.

Promesses présidentielles. Andry Rajoelina n'a pas aussi manqué d'aborder, hier, la réalisation des routes nationales 10 et 13. La réhabilitation de ces routes dans la partie sud de l'île fait partie des promesses présidentielles. Les travaux de réhabilitation de la nationale 10 qui relie Ambovombe, Tsihombe, Beloha, Ampanihy, Ejeda, Betioky, Andranovory et Toliara, vont alors débuter avant la fin de cette année, a annoncé le Chef de l'Etat hier à Iavoloha. Les études du projet vont débuter d'ici peu, après avoir déjà bouclé le financement des travaux. Quant à la route nationale 13, la portion entre Taolagnaro et Ambovombe sera financée par l'Union Européenne, a rappelé le président de la République, tandis que celle reliant Ihosy vers Betroka sera financée par les ressources propres internes de l'Etat malgache, selon toujours le président de la République. Et la portion Betroka-Ambovombe sera inscrite dans le programme FED, a-t-il affirmé hier. Les travaux pourront démarrer ainsi dans les mois qui viennent et le " régime va réhabiliter toutes les routes dans partie sud du pays " selon toujours le Chef de l'Etat.