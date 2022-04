Madagascar: Lutte contre le paludisme - Miser sur la proximité des soins

Treize districts de Madagascar s'acheminent aujourd'hui vers l'élimination du paludisme. Le reste, soit 101 districts sur les 114 que compte le pays, sont en phase de contrôle, et relèvent encore le défi de faire régresser encore plus efficacement cette maladie.

Le rôle important des agents communautaires (AC) dans la lutte contre le paludisme a

été particulièrement souligné à l'occasion de la célébration de la JMP.

Le paludisme est le 5e motif de consultation dans les centres de santé publics à Madagascar et la 8e cause de mortalité hospitalière dans le pays. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables face à cette maladie qui touche encore des millions de personnes par an à travers le monde, dont une grande majorité en Afrique.

Miser sur la proximité des soins et des services, telle est l'approche qui semble faire ses preuves en matière de lutte contre le paludisme, et également dans bien d'autres domaines de la santé. Il s'agit d'aller vers les communautés et leur faire bénéficier des prestations de santé. Hier, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme (JMP), les efforts ont ainsi été dirigés vers la proximité en matière de prévention et de prise en charge du paludisme : des consultations aux traitements en passant par le test de diagnostic rapide.

Le district d'Isandra, dans la région Haute Matsiatra, illustre le défi encore à relever en matière de lutte contre le paludisme car dans ce district, en une année, 300 personnes sur 1 000 sont atteintes du paludisme. Le taux de positivité de 69% dans ce district d'Isandra figure parmi les plus élevés du pays. Raison pour laquelle ce district a été choisi pour abriter la célébration nationale de la JMP. La commune rurale d'Andranomaitso a ainsi été le lieu symbolisant la lutte contre le paludisme, avec la disponibilité sur place, des prestations de santé en grande partie en lien avec le paludisme. À noter au passage que le taux d'incidence au paludisme y est de 91,67 pour mille. Jusqu'à 99% des malades positifs au paludisme ont accès au traitement. La prise en charge du paludisme reste gratuite dans les formations sanitaires publiques, aussi bien pour le paludisme simple que le paludisme compliqué.

Le volet prévention est également à ne pas négliger. Outre l'aspersion intra-domiciliaire d'insecticides agissant sur les moustiques, l'utilisation des moustiquaires à imprégnation durable (MID) est également une pratique à encourager fortement. Des millions d'unités de ces moustiquaires ont déjà été distribuées gratuitement aux populations de diverses régions de Madagascar.